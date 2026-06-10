◇交流戦 オリックス4―3ヤクルト（2026年6月9日 京セラD大阪）

苦境を脱する一打に、京セラドームが歓喜のるつぼと化した。オリックスは2点劣勢の9回に中川の適時二塁打で1点を返し、なおも1死二、三塁で代打・杉本の一打は左中間を破った。24年8月23日ロッテ戦以来3度目のサヨナラ打。チームメートからのウオーターシャワーを全身に浴びたラオウが、昇天ポーズを突き上げた。

「いい精神状態で打席に入れた。気持ちいいですね。最高っす」

今季は両膝の古傷の状態が芳しくなく、6年ぶりに開幕2軍スタート。5月19日の社会人・サムティ戦で実戦復帰した翌日には、大阪・舞洲の球団施設を訪れた岸田監督から直々に激励を受けていた。「1軍に上がったらもっと出力が上がるから、今のうちにこっち（2軍）で出力を出し切るように」。開幕前に直接2軍落ちを告げた後、「やってもらわないといけない選手。もっと状態は上がってくると、間違いなく思っている。待っている」と語気を強めていた指揮官も「最後、決めてくれてね」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

チームは4月9日ロッテ戦以来、今季2度目のサヨナラ勝利。負ければ4位転落の危機を救った一打で6月初勝利で連敗を5でストップだ。21勝5敗と無類の強さを誇る本拠地で仕切り直しとして最高の白星。「今は気分がいい。乗っていけたらいいな」。今季初適時打で歓喜を呼び込んだ背番号99が、チーム浮上のキーマンだ。

（阪井 日向）