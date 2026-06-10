古代の日本に国家がどのように誕生し、発展したのかを物語る遺跡群が世界文化遺産に登録される見通しになった。

歴史的価値を広く共有し、確実に後世へ伝えたい。

国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の諮問機関が、奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」を、世界遺産に登録するよう勧告した。７月に正式に決まる見込みだ。

「飛鳥・藤原の宮都」は、飛鳥時代の宮殿跡や古墳など、１９遺跡で構成される。政治や儀式の場だった飛鳥宮跡や藤原宮跡、極彩色壁画で知られる高松塚古墳やキトラ古墳などが含まれる。

世界遺産には既に、古墳時代の「百舌鳥・古市古墳群」（大阪府）と、奈良時代を中心とする「古都奈良の文化財」（奈良県）が登録されている。両時代の間にある飛鳥時代が加わり、古代国家の萌芽（ほうが）から完成までが網羅される。

飛鳥時代には、大陸の影響を受けて、法に基づく中央集権体制の国家が整えられた。その歴史を物語る遺跡が「飛鳥・藤原」の地域内に数多く残っていることが、世界的に評価されたのだろう。

世界遺産の国内候補を選ぶ文化庁の公募に地元が名乗りを上げたのは２００６年だ。その後、史跡の指定地域を広げるなどの取り組みを続け、ユネスコへの推薦にこぎ着けた。登録が決まれば国内の世界文化遺産は２２件目になる。

ただ、今回の遺跡群は、多くが地中に埋まっているため、現地を訪ねても、古代の日本の様子はなかなかイメージできない。

藤原宮跡などでは、スマートフォンのアプリを使って遺跡を写すと、現在の景色に重ねて、宮殿の復元画像を表示するサービスを導入している。こうした技術を他の遺跡でも活用してはどうか。

地元では、世界遺産登録を機に観光客が増えることへの期待が大きいだろう。それ自体は歓迎すべきことだが、世界遺産は本来、保護を目的とした仕組みだ。

訪れる人に歴史的な意味を知ってもらい、将来にわたって大切に守り続ける意識を育みたい。

高松塚古墳とキトラ古墳の壁画は、発見後にカビの発生などで、修復を余儀なくされた。ただ、古墳の石室に戻せば、再びカビが生じる恐れがあるため、今も近くの施設で管理されている。

ユネスコの諮問機関は今回の勧告で、壁画を古墳に戻すための科学的な研究を今後も続けるよう求めた。世界遺産は登録されて終わりではない。保存と活用をバランス良く進めることが大切だ。