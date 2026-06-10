ミカン産業の発展目指す、えひめ飲料 果汁100％「ポンジュース」【経済トレンド】
果汁100％の「ポンジュース」で知られる松山市に本社を置く飲料メーカー。前身は愛媛県青果農業協同組合連合会だ。（共同通信＝増井杏菜記者）
1951年、当時の会長桐野忠兵衛が地元のミカン産業を発展させようと渡米。かんきつ類が原料のジュース工場の見学をきっかけに52年に「ポンジュース」を生み出した。当時の知事が“日本一のジュースになってほしい”という願いを込めて名付けた。当初は果汁100％ではなかった。
消費者の意識変化を踏まえ1969年に果汁100％を発売。1970年の大阪万博会場や新幹線内で販売するなどして話題となった。
1980年代にはポンジュースの歌や「愛媛のまじめなジュースです」のキャッチコピーが生まれ、認知度を高めた。2003年に会社を設立した。
“都市伝説”とされていた「蛇口からポンジュースが出る」を2007年に実現、愛媛県内でジュースの蛇口の設置が広がった。果汁は栄養豊富なため菌が繁殖しやすく、安全に飲める蛇口の完成に苦労した。近年は機能性表示飲料のほか、菓子や酒類、タオルなど幅広いコラボ商品にも力を入れる。