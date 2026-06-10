えひめ飲料のコラボ商品

果汁100％の「ポンジュース」で知られる松山市に本社を置く飲料メーカー。前身は愛媛県青果農業協同組合連合会だ。（共同通信＝増井杏菜記者）

1951年、当時の会長桐野忠兵衛が地元のミカン産業を発展させようと渡米。かんきつ類が原料のジュース工場の見学をきっかけに52年に「ポンジュース」を生み出した。当時の知事が“日本一のジュースになってほしい”という願いを込めて名付けた。当初は果汁100％ではなかった。

消費者の意識変化を踏まえ1969年に果汁100％を発売。1970年の大阪万博会場や新幹線内で販売するなどして話題となった。

1980年代にはポンジュースの歌や「愛媛のまじめなジュースです」のキャッチコピーが生まれ、認知度を高めた。2003年に会社を設立した。

“都市伝説”とされていた「蛇口からポンジュースが出る」を2007年に実現、愛媛県内でジュースの蛇口の設置が広がった。果汁は栄養豊富なため菌が繁殖しやすく、安全に飲める蛇口の完成に苦労した。近年は機能性表示飲料のほか、菓子や酒類、タオルなど幅広いコラボ商品にも力を入れる。

えひめ飲料の機能性表示飲料

えひめ飲料が現在販売する果汁100％の「ポンジュース」

工場でジュースを製造する従業員＝1952年ごろ、松山市

1969年発売当初の果汁100％「ポンジュース」