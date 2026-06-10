◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第2日・1回戦 富士大6―2松山大（2026年6月9日 東京D）

1回戦4試合、2回戦2試合が行われ、富士大は6―2で松山大を下した。今秋ドラフト1位候補の最速153キロ右腕・角田楓斗（かくた・ふうと）投手（4年）が7回2安打2失点。自己最速まであと1キロに迫る152キロの直球と多彩な変化球で毎回の14三振を奪い、目標のドラフト1位指名に一歩近づいた。

角田がドラフト1位候補に躍り出た。初回先頭を150キロで空振り三振、次打者は151キロで見逃し三振を奪う衝撃の発進。初回の直球は11球のうち10球で球速150キロ台を計測して観衆をざわつかせ、「リーグ戦からあれくらい出ていた」と涼しい顔だった。

地方リーグの選手にとって全国大会は名前を売る登竜門。7回2安打2失点に抑え、スライダー、フォークなど変化球も一級品で毎回の14奪三振を数えた。7回無死まで安打を許さず、ソフトバンク・永井智浩スカウト部長は「こういう舞台で活躍できれば評価は上がる」とうなずき、ナ・リーグ球団スカウトは「1位指名されるでしょう」と太鼓判を押した。

東奥義塾（青森）時代は最速143キロ。「ドラフト1位になるために」富士大へ進んだ。身長は1メートル78。24年にドラフト史上最多タイの1チーム6人同時指名を出した安田慎太郎監督から「右投手で大きくないとなると真っすぐは152、3キロないといけない。球速を速くしよう」と夢へのロードマップを示された。食事トレや筋力トレを徹底。13キロ増の体重85キロまで増量すると球速も目標に掲げた153キロに達した。

10日は8強入りを懸けて東海大九州と対戦。「修正してもっとアピールできたらいい」。東北の逸材が、高みに駆け上る。（柳内 遼平）