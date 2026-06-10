◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人が２分けを挟む今季２度目の５連勝でリーグ２位に浮上した。先発の則本昂大投手（３５）が古巣・楽天を相手に史上２４人目の１２球団勝利を達成。慣れ親しんだ楽天モバイルのマウンドで、７回途中２失点で今季２勝目を挙げた。打っては３回にダルベックが先制の１０号３ラン。７回にはプロ初の３番に座った岸田が猛打賞となる３号ソロを放つなど、今季チーム最多の４発を含む８得点で援護した。この日はセ球団で唯一勝利。貯金を今季最多７とし、セ首位の阪神と０・５差に肉薄した。

大歓声に指笛、仙台の夜風。全てが気持ちよかった。古巣の前に、則本が立ちはだかった。「すごくうれしい。この地で勝てたことが感慨深い。幸せやなと思います」。今季チーム最多１２６球の熱投で６回１／３を２失点。元エースが初対決のイヌワシ軍団を封じた。欲しかった１２球団勝利。昨季までのホームでヒーローインタビューを受けた。

ビジターの一塁側から慣れ親しんだマウンドへ。１、２回のピンチを切り抜けて勢いに乗った。６回まで１点も与えないゲームメイク。「ジャイアンツのため、ファンのために頑張ろうと」。グレーのユニホームは汗でびっしょり。７安打を浴びながら踏ん張り、橋上監督代行も「うまく修正してスイスイ」とベテランの技を評した。

続投を志願した７回。１２１球目から２球連続で今季最速１５１キロをたたき出した。「仙台は好きなので。楽しく投げられた」。前回登板までのＭＡＸ１５０キロ超えをこの日は終盤に連発。フォーク、チェンジアップもさえたが「もう真っすぐで行ったれ」と開き直ったのも奏功した。

楽天時代の１年目。「神様」のようにあがめた存在がいた。今も同僚の田中将だ。当時、トレーナーにこう質問した。「どうやったら田中さんみたいに、相手も、空間も、お客さんも支配して、勝てるようになりますかね？」。憧れの背中を追い、１３年は田中将が２４勝無敗、自身も１５勝。この２人がいれば大丈夫―。死闘を演じた巨人との日本シリーズ中、チーム内では「風神・雷神」と陰で呼ばれるようになっていた。

あれから１３年。今度は巨人の一員として仙台に帰ってきた。試合前は２人そろって楽天ナインにあいさつ回り。尊敬するレジェンドは１１日の第３戦に先発する。少しでもいい形でバトンをつなぎたかった。

チーム事情で一度は先発のキャリアを捨て、クローザーに回った。文句一つ言わず引き受ける男気。全ては楽天のためだった。スタンドには古巣時代の応援グッズを持ったファンの姿も多くあった。「１３年間やってきた仙台なので特別な思いがあった。１回でも、１アウトでも、１球でも多くこのマウンドで投げていたかった。次投げるのはいつになるか分からない。途中降板にはなってしまったけど、出し切れたと思う」。６試合白星なしからこれで自身２連勝。杜の都での１勝は格別の味がした。（堀内 啓太）