俳優の藤原竜也（４４）が主演する映画「カイジ」シリーズの７年ぶり４作目となる新作「カイジ 人生リベンジゲーム」（佐藤東弥監督）が来年１月に公開されることが９日、分かった。

講談社「ヤングマガジン」で連載３０周年を迎えた福本伸行氏による人気漫画「カイジ」が原作。藤原演じる伊藤カイジを主人公に、極限状態で繰り広げられるスリリングなゲーム、手に汗握るアクション、心に響く人間ドラマが魅力で、２００９年の映画第１作から２０年の第３作「―ファイナルゲーム」まで、いずれも大ヒット。これまで「キンキンに冷えてやがる…」「悪魔的だ〜！！」など印象的なセリフも生み出している。

前作で「ファイナル」と銘打っておきながら、まさかの復活。それも常に予想を裏切るカイジらしい。藤原は「福本先生のアイデアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっています」と胸を張る。今作ではカイジＶＳ帝愛の新たな死闘が展開。最新の映像技術をフル活用した鉄骨渡りなど見どころ満載で、原作ファンの支持を集める帝愛会長の息子・兵藤和也が登場する。

原作者で脚本協力として参加する福本氏は「僕が漫画で描いてきたゲーム、勝負が盛り込まれています。それをリアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！」と太鼓判。シリーズ第１作からメガホンを取る佐藤監督は「４作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。何としてもシリーズ最高の傑作にしなければ」と気を引き締めている。