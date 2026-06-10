◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス４Ｘ−３―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）

殊勲のオリックス・杉本はケロッとしていた。「膝のことはもう忘れた。もう治りました！」。負ければ４位転落。２点を追う９回、代打で逆転の２点二塁打を放った。自身３本目の劇打。今季２度目のサヨナラ勝ちへ導き、１分けを含む５連敗でストップさせた。

両膝痛で開幕２軍。「このぐらいに…」と通告時、岸田監督はカレンダーの６月を指さした。２人の間で一致したのは、万全で戻ること。大阪・舞洲でリハビリ中だった４月の誕生日には、西川ら多くの仲間から贈り物が届いた。「いろんな人が僕を励ましてくれた」。５月２６日に初昇格し、１７打席目で初適時打だ。

試合直前には同じ９１年生まれの親友・九里が円陣で声出し役を志願。当日の先発投手が務めるのは珍しいが「意地でも絶対に勝ちましょう！」と最後の最後に思いが通じた。６月も７試合目で初勝利。大反攻の出発点にする。（長田 亨）