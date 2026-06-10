◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）

阪神は、昨年の日本シリーズでソフトバンクに完敗した。この３連戦はチームも今年の秋の頂上決戦を意識しているはず。第３戦で負け投手になった才木にも、リベンジの思いがあっただろう。３回５失点の降板は、ホークスの強さがより心に刻まれる結果になってしまった。

才木は２日連続のスライド登板が影響したのだろうか。普段より制球が悪く、力みも感じた。１回の栗原の２ラン、２回の野村のソロはともに高めのストレートをたたかれた。狙って投げた高めでなく、少し浮いた球だったため、力がなかった。それでも、セ・リーグの打者が相手なら、ファウルや空振りになる可能性が高かった。だが、パワーピッチャーに慣れているパ・リーグの強打者には通用しなかった。

３回には栗原にベルト付近の高さのカーブを捉えられ、２打席連続の一発を浴びた。緩急を意識しても、もっと低めに投げなければいけなかった。

パの本塁打＆打点で２冠の栗原は、後ろが小さく、前が大きい素晴らしいスイングだった。目の前に近藤という生きた教材がいるのも大きい。対照的にセ３冠の佐藤は珍しく精彩を欠く打席が続いた。２戦目以降、切り替えられるか注目したい。（スポーツ報知評論家）