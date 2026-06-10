◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが、パ・リーグ記録に並ぶ５イニング連続本塁打で交流戦首位をキープした。栗原陵矢内野手（２９）が初回２死二塁から通算１００号となる先制１８号２ランを放ち、３回２死一塁の打席でも２打席連続の１９号２ランで３安打４打点。４番の一振りに続いた打線は、昨季の日本シリーズ以来の対戦となった阪神相手に計６発１０得点で圧倒。交流戦２位の西武もサヨナラ勝ちで広島を制し、１ゲーム差で食らいついた。

栗原は、ゆっくりと歩き出した。初回２死二塁で才木の２球目を捉え、角度４５度の飛球が右翼席へ飛び込んだ。両リーグトップの１８号２ラン。「１年かけて頑張ろうと思っていましたけど、順調にいきすぎている」。通算１００号でもあった一発が、打線に火を付けた。

２回１死で約１か月ぶりスタメンの野村が今季１号で追加点を奪うと、一気に勢いが加速。３回は栗原が２打席連発の１９号２ラン。４回には野村も２打席連発のソロで続き、５回は近藤、牧原大にそれぞれ２ランが飛び出した。５イニング連続本塁打はパ・リーグ４度目のタイ記録。１試合６本塁打は１９年４月７日のロッテ戦（ヤフオクＤ）以来の乱れ打ちとなった。

昨年の日本シリーズは４勝１敗で制した。才木とは第３戦で黒星をつけていたが、雪辱を期した相手を返り討ちにした。小久保監督は「ある程度投手戦を予想して入った」という考えを覆す大勝だ。

３安打４打点で中心となった４番・栗原は交流戦ともにトップの７本塁打、１８打点。５月に月間１１本塁打、２６打点の大暴れしたが、６月に入ってからは１本塁打にとどまっていた。この日も「打撃練習が今年１、２くらいで悪かったので、不安な気持ちで試合に入った」と吐露したが、試合開始３０分前までスイングルームで調整して１打席目から結果を残した。

交流戦で残り５試合で、２位・西武とは１ゲーム差の首位。指揮官は「今日のことは終わったので、あした勝つだけですね」と姿勢は崩さないが、交流戦１０度目の優勝もはっきり見えてきた。打線も活発で、投手陣も安定。死角は見当たらない。（森口 登生）

◆記録めも ソフトバンクは１〜５回に５イニング連続本塁打。チームの連続イニング本塁打のプロ野球記録は、６７年１０月１０日広島戦で２〜７回にマークした巨人の６イニング連続。５イニング以上の連続本塁打は２２年５月８日ＤｅＮＡ戦で５イニング連続の広島以来１１度目。パでは９１、０４、０８年に５イニング連続の西武に次いで４度目のタイ記録。交流戦では初。