◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武４X―３広島（９日・ベルーナドーム）

プロ１号を放った広島・平川の原点に、一足先に“プロ入り”した兄との「野球ごっこ」がある。１学年上の兄・悠さん（２４）は日本ハムの球団職員を務める。小学生の頃は、毎日のように札幌市内の実家近くの公園で練習に励んだ。実家から約１０キロの札幌Ｄにも足を運び、稲葉篤紀（現２軍監督）のＴシャツを着て観戦。名物応援「稲葉ジャンプ」を目に焼き付け、一流の世界を知った。

兄は中学から吹奏楽の道へ進み、２５年に地元球団に入社。法人営業部に所属する。３、４日の日本ハム戦（マツダ）はプライベートで現地観戦。７日に誕生日を迎えた兄は「（１号が）いいプレゼントになった。今は同じ世界で頑張る弟を刺激に仕事を頑張っている」と誇らしげ。１９７２年札幌冬季五輪のスキージャンプ会場・大倉山の麓で育った２人。戦うフィールドは違うが、思いは同じ。２人にとって野球は、ノビノビと白球を追ったあの頃からずっと大好きだ。（広島担当・直川 響）