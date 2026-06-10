テレビ朝日系で20日午後8時54分から放送の「タモリステーション」最新作は「進化する日本のフルーツ最新事情！」にスポットを当てる。ブドウ、ミカン、イチゴ…日本のフルーツはなぜこんなにおいしいのか。世界が注目する日本のフルーツを深掘りする。

タモリ（80）はAIイチゴ農場の現地取材へ。浜松駅近くのビルの中には、AIロボットによるイチゴの自動栽培が行われる400平方メートルの空間が広がっていた！ 天候によって大きく収穫状況が左右される繊細なイチゴ。そこで、東大発のスタートアップ企業が世界発のロボットによる自動受粉に成功。管理から受粉までを自動化し、安定的なイチゴの生産を実現したシステムにタモリは衝撃を受けた。

地球温暖化の影響で、フルーツの栽培適地はどんどん北上。日本のフルーツの産地は変化しつつある。温暖化に強い新品種の開発や、収穫時期をコントロールする栽培技術の研究など、温暖化対策の最前線を追う。また、流通コントロール技術の進化にも着目。“旬”を閉じ込める冷凍フルーツの進化も紹介する。スタジオには俳優・木村佳乃のほか、近大農学部・神崎真哉教授を迎える。