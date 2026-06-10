藤原竜也『カイジ』7年ぶり新作公開へ シリーズ30周年で“人生リベンジゲーム”始動
俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に公開されることが決定した。2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』以来、7年ぶりとなるシリーズ第4弾で、あわせてティザーポスターと超特報映像も解禁された。
【動画】最新作は原点回帰
原作は、1996年から連載がスタートし、2026年に連載30周年を迎えた福本伸行氏の人気漫画『カイジ』。シリーズ累計発行部数は3000万部を超え、これまで映画化された『カイジ 人生逆転ゲーム』（2009年）、『カイジ2 人生奪回ゲーム』（2011年）、『カイジ ファイナルゲーム』（2020年）はいずれもヒットを記録している。
映画シリーズは、極限状態で繰り広げられる命懸けのゲームや人間ドラマで多くのファンを魅了。「キンキンに冷えてやがるっ……！」「悪魔的だ〜!!」などの名セリフも広く知られ、公開から長い年月を経た今も高い人気を誇る。
今作では、“国民的クズ”とも称される主人公・伊藤カイジを藤原が再び演じる。監督はシリーズを手掛けてきた佐藤東弥氏、音楽は菅野祐悟氏が担当し、おなじみのスタッフ陣が再集結した。
物語では、シリーズ史上最大級ともいわれる“カイジVS帝愛”の新たな戦いを展開。最新技術を活用してアップデートされた鉄骨渡りや、原作エピソードをベースにした新たなゲームも登場するという。
さらに、カイジの新たな敵として、原作でも高い人気を誇る帝愛グループ会長・兵藤和尊の息子、兵藤和也の登場が明らかになった。恵まれた環境で育った“帝愛二世”の和也と、何も持たない状態から這い上がってきたカイジの対決を通じて、現代社会にも通じるテーマを描き出す。
主演の藤原は、「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」とコメント。
撮影については、「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と振り返り、「CGやVFXなど技術面も進化しているので、“リアルな鉄骨渡り”の世界がどう仕上がるのか楽しみです」と期待を寄せた。
また、原作者の福本氏は、「『3』でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！」とユーモアたっぷりに復活を報告。「そろそろ観たくありませんか？ 藤原竜也のカイジ。観たいですよね？ 観れます！」と呼びかけた。
佐藤監督も、「『ファイナルゲーム』の後に4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と喜びを明かし、「新しい登場人物、新ゲームなど楽しいことがいっぱい詰まった4作目になっています」とアピールした。
解禁されたティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」というコピーとともに、鉄骨の上に立つカイジの姿をデザイン。超特報映像でも、シリーズおなじみの“ざわ…ざわ…”という演出とともに藤原演じるカイジの姿が映し出され、新たな戦いの幕開けを予感させている。
【動画】最新作は原点回帰
原作は、1996年から連載がスタートし、2026年に連載30周年を迎えた福本伸行氏の人気漫画『カイジ』。シリーズ累計発行部数は3000万部を超え、これまで映画化された『カイジ 人生逆転ゲーム』（2009年）、『カイジ2 人生奪回ゲーム』（2011年）、『カイジ ファイナルゲーム』（2020年）はいずれもヒットを記録している。
今作では、“国民的クズ”とも称される主人公・伊藤カイジを藤原が再び演じる。監督はシリーズを手掛けてきた佐藤東弥氏、音楽は菅野祐悟氏が担当し、おなじみのスタッフ陣が再集結した。
物語では、シリーズ史上最大級ともいわれる“カイジVS帝愛”の新たな戦いを展開。最新技術を活用してアップデートされた鉄骨渡りや、原作エピソードをベースにした新たなゲームも登場するという。
さらに、カイジの新たな敵として、原作でも高い人気を誇る帝愛グループ会長・兵藤和尊の息子、兵藤和也の登場が明らかになった。恵まれた環境で育った“帝愛二世”の和也と、何も持たない状態から這い上がってきたカイジの対決を通じて、現代社会にも通じるテーマを描き出す。
主演の藤原は、「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」とコメント。
撮影については、「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と振り返り、「CGやVFXなど技術面も進化しているので、“リアルな鉄骨渡り”の世界がどう仕上がるのか楽しみです」と期待を寄せた。
また、原作者の福本氏は、「『3』でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！」とユーモアたっぷりに復活を報告。「そろそろ観たくありませんか？ 藤原竜也のカイジ。観たいですよね？ 観れます！」と呼びかけた。
佐藤監督も、「『ファイナルゲーム』の後に4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と喜びを明かし、「新しい登場人物、新ゲームなど楽しいことがいっぱい詰まった4作目になっています」とアピールした。
解禁されたティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」というコピーとともに、鉄骨の上に立つカイジの姿をデザイン。超特報映像でも、シリーズおなじみの“ざわ…ざわ…”という演出とともに藤原演じるカイジの姿が映し出され、新たな戦いの幕開けを予感させている。