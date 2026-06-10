グラビアアイドル大原かおり（50）がデビュー30周年記念の写真集「キケンなカオリ♡」（双葉社）を出版した。写真集の発売は実に22年ぶり。身長164センチのスリムなボディーに、95センチHカップの巨乳は健在だ。

「昨年の11月に話をいただいて、そこからトントンと進んで、年明けに撮影しました。発売までの半年は、この写真集にかかりっきりでアッという間でした。久しぶりにグラビアをやって楽しかったです。結構攻めていて、全裸に近いカットもあって（通販サイトの）Amazonに載せられなかったりしました。ずっとファンで応援してきてくれた、巨乳好きの“おっぱい星人”の方たちに見てほしいですね」

写真集の企画が持ち上がる直前に、2017年（平29）以来8年ぶりに芸名を「大原がおり」から大原かおりに戻した。

「沖縄に遊び行った時に占師さんがいて『あなたが売れない理由は名前の画数』と言われました。大原かおりの『か』の字が3画ですけど、5画の漢字を見つけなさいと。そうしたら運が上がるからって。それで辞書で見つけようとしたんですけど、5画の『か』の漢字がなくて。それで、ひらめいたのが、点々をつけたら5画になると思って『大原がおり』に。それをテレビの『有吉反省会』で話したら、直後にはウィキペディアも『大原がおり』に変わって、戻ることができないぐらい『がおり』になってしまいました」

8年間も長きにわたって「大原かおり」に変えなかった。

「やっぱり『かおり』で行きたかったんですけど、周りの方にすごく迷惑をかけてしまっていたのでね。知り合いがSNSに『大原かおりちゃんとご飯食べました』とか投稿すると『いや、今は大原がおりですよ、なんか点々が付いちゃってますよ。間違えてます』とツッコまれる。それで、次からは『大原がおりちゃんとご飯食べました』って書き込まれるようになって。めんどくさいから早く『かおり』に戻してよって、よく言われてました。戻して『名前を呼びやすくなった』って言われます（笑い）」

レジェンドグラビアクイーンも、今年2月に50歳になった。独身のままだ。

「ちょっと前から、もう50歳になりたかった。49歳とか48歳より、50歳の方がいいなと思っていたので。今はすごい幸せというか、心地よく生きています。49歳、48歳って『あ、49なんだ、48なんだ』って言われるんだけど、50歳だと聞こえがいいというか。結婚は、今は特にしなくてもいいかな。タイプは、面白い人が好きですね」

東京の八王子の生まれ。高校を卒業して働いている時に、六本木に遊びに来てスカウトされた。96年、20歳の時に芸能界入り。

「それまでも、いろいろスカウトされていました。でも、話を聞いてみるとちゃんとした芸能事務所じゃなく、ちょっと怖そうな事務所だったりとかもあったんです。所属させてもらった事務所はすごくクリーンでした」

抜群のスタイルに大きなバストを武器にグラビアアイドル、タレントとしてブレークした。

「胸は15歳ぐらいから、大きくなりました。遺伝ですね。お母さんも、お母さんのお母さんも、お父さんのお母さんも、お姉ちゃんも全員巨乳。男女共に巨乳の家系なんです。デビューしたのが、巨乳という言葉がはやりだした頃だと思うんですよね。それから『出動！ミニスカポリス』。楽しかったですねえ、3代目と4代目をやらせていただきました。演出のテリー伊藤さんは、すごく優しくてかわいがっていただきました。テンションが高くて、その姿を見ながら私たちも頑張ってました。朝早くても、夜遅くてもね」

自身で企画・デザインを手がける犬のファッションブランド「Otty」を05年に設立。昨年20周年を迎えた。

「最初は、ワンちゃんの洋服とかがはやるからデザイナー探してるんだけどっていうところから話があって始めたんですよね。その時点では、パソコンの電源の入れ方も分かりませんでした。デザインといっても、絵で描けばいいのかなと、そんなレベルでした。今はあのデザインソフトのイラストレーターで指示書を作ったり、総柄のデザインしたりとかもしています。今はクール素材とかもあって、暑い夏にも日差し対策で需要があるんです」

2年前に、デビュー以来28年間所属した事務所が、まさかの倒産。

「もう、引退するしかないのかなと思いました。だけど、江頭2：50さんが『絶対にあきらめるな。バラエティーに戻って来い』と励ましてくれました。今度の写真集も持って、プロモーションに行きました。いろいろな仕事をさせていただいてきたけど、やっぱりバラエティーが好きなんです。夢は、私をメインにバラエティーを作ってくださいっていうことですかね」

Hカップには、今も夢がいっぱい詰まっている。

◆大原（おおはら）かおり 1976年（昭51）2月17日、東京・八王子市生まれ。96年に芸能界デビュー。97年映画「義務と演技」で女優デビュー。同年年テレビ東京系「ギルガメッシュないと」司会。97〜98年にテレビ東京系「出動！ミニスカポリス」レギュラー。17〜25年に「大原がおり」で活動。04年写真集「Capricieux」。164センチ。スリーサイズはB95−W58−H88センチ。血液型O。