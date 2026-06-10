『結婚できない男』『梅ちゃん先生』『只野仁』…数々の名作手がけた脚本家・尾崎将也さん、死去 66歳 突然の訃報に悲しみ広がる
脚本家・映画監督の尾崎将也さんが、2日に肺疾患のため亡くなった。9日、所属のアンドリームが公式サイトで発表した。66歳だった。数々の名作を手がけてきた尾崎さんの突然の訃報に、悲しみの声が寄せられている。
【一覧】朝ドラも…尾崎将也さんが手掛けた作品一覧
サイトでは「弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました」と伝えられた。訃報にあたって、『梅ちゃん先生』に出演していた高橋光臣は「私は尾崎さんが脚本を手掛けられた朝ドラ『梅ちゃん先生』で、松岡敏夫役を演じさせていただきました。今の私があるのは、尾崎さんが生み出してくださった松岡という人物に出会えたからだと思っています。心より感謝申し上げます」と追悼した。
尾崎さんは、1960年4月17日生まれ、兵庫県西宮市出身。六甲高等学校、関西学院大学文学部を卒業後、1992年に『屋根の上の花火』で第5回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した。脚本の代表作に『結婚できない男シリーズ』『連続テレビ小説梅ちゃん先生』『アットホーム・ダッド』『特命係長 只野仁シリーズ』など、多数手がけてきた。今年1月放送のテレビ東京のドラマ9『元科捜研の主婦』の脚本も担当していた。
■報告全文
【訃報】
弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
【一覧】朝ドラも…尾崎将也さんが手掛けた作品一覧
サイトでは「弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました」と伝えられた。訃報にあたって、『梅ちゃん先生』に出演していた高橋光臣は「私は尾崎さんが脚本を手掛けられた朝ドラ『梅ちゃん先生』で、松岡敏夫役を演じさせていただきました。今の私があるのは、尾崎さんが生み出してくださった松岡という人物に出会えたからだと思っています。心より感謝申し上げます」と追悼した。
■報告全文
【訃報】
弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました。尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。