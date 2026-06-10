「私が登るべき」…驚きの主張　閉山中の富士山で外国人観光客が登山強行　静岡・富士宮市長は憤り「地元としては迷惑」

閉山中の富士山で登山を強行する外国人観光客の危険な行動が問題となっている。

遭難も相次ぐ中、自治体は救助費用の負担見直しなど対策強化を訴えている。

閉山中の富士山で登山を強行する外国人が…

遭難が相次ぐ富士山で外国人が登山を強行。

取材班の直撃にあきれた言い訳が…。

霧に包まれた富士山の5号目。

登山道は現在閉鎖されているが…。

スペイン人女性：

登ってはいけないのですか。

ーーそうです。登ることは許されていません。

スペイン人女性：

ダメなの？

閉鎖を知らずに来たという、スペイン人2人組。

スペイン人女性：

富士山は私が登るべき山です。この山はとても重要な存在です。

ーー登山は許されていませんが？

取材班が注意すると、驚きの言い訳を残し、2人は登山を強行した。

約3週間後の7月1日に本格的な山開きを迎える富士山。

9日、取材班が現場に行くと、バリケードのように通行止めになっていて、さらに奥にも壁があって封鎖されていた。

登山道の入り口には、日本語や英語、中国語など多言語で通行禁止を知らせる看板や壁が設置されていて、厳戒態勢がとられていた。富士山5号目から山頂までの登山道は、道路法の規定により通行禁止となっているが、9日も取材中、登山をする外国人観光客が次々と姿を見せた。

カナダ人観光客：

山頂まで10時間と予想されていたけど、6時間半か7時間で登り切ったよ。GPSがあるから、万が一何か起きても備えは万全さ。

取材班に声をかけてきたのは、初めて富士山に登るというスペイン人の男女。

富士山は今、登山できないことを伝えたが…。

スペイン人女性：

私たちは山岳ガイドで、彼は私のパートナーです。登ったり下りたりするための知識もあります。何より重要なのは引き返すタイミングを見極めることです。

登山道をふさぐバリケードが引き返すタイミングになるかと思いきや…。

スペイン人女性：

富士山は私が登るべき山です。3時間で登って2時間で降りてくるわ。

ーー登山は許されていませんが？

スペイン人女性：

こんなの簡単よ。登っても危険なところなんてないと思うわ。登山というよりハイキングみたいなものよ。もう行かないと。

取材班の注意を振り切り、「登山というよりハイキング」と言い残し登山道へ。

設置された壁が立ちはだかったが、バリケードの壁の横をスルリと抜け、2人は消えていった。

閉山中の登山禁止について、外国人観光客はどう思うのだろうか。

アメリカ人観光客：

しっかりと準備してちゃんとした装備があれば問題ないよ。



アメリカ人観光客：

気をつけていれば大丈夫だと思うわ。

ドイツ人観光客：

閉まっていたらルールに従って登らないよ。

毎週、富士山に来ているという男性は、コスプレ姿で登山をする外国人を見たという。

毎週富士山に来ている男性：

ガンマンみたいな格好をしていた。テンガロンハットかぶって。キャラクターのものまねでもしているのかなと。コスプレね。

冬山の富士山で遭難者が相次ぐ現状に怒りの声を上げたのは、静岡・富士宮市の須藤秀忠市長。

富士宮市・須藤秀忠市長：

閉山中に行くってことは、冬山がありますからね、雪がね。そういう危険なところへ、時期に登山するというのは、もう遭難のおそれが十分ありますもんですから。

登山家の方々はね、よく「山があるからそこに登るんだ」っていうことを言ってますけどね、それは自分たちの勝手であって、登っては困るという私たちの立場をもう少し理解してもらいたいと思いますね。

山梨県警（山岳警備安全対策隊）が公開した実際の救助映像には、4月下旬に雪が残る山の斜面で滑落し顔面骨折した女性を数人がかりで運ぶ救助隊が映っている。

強風が吹きすさぶ極寒の中、滑り落ちないよう細心の注意を払って救助する様子が確認できる。

山梨県の反対側、静岡県でも2025年は45人が遭難し、そのうち9人は開山期以外だった。

こうした救助活動の費用は自治体が負担していることから、須藤市長は閉山期の救助の有料化を訴えている。

富士宮市・須藤秀忠市長：

罰則も少し厳しくしてほしいと。（救助は）あくまで自己負担だというふうに変えてもらいたいと。国に法律を変えていただくと。遭難してですね、そしてなんとか助けてくれよと言われて、あとは費用はあなたたち持ちだよなんて、そんな考え方を持っていてもらっちゃ困る。

さらに一部の登山家から閉山中の登山に理解を求める署名活動があることに対しては…。

富士宮市・須藤秀忠市長：

登山家は夢があり、富士山に登ることは誇りに思うかもしれないが、地元としては迷惑な話。助けに行く側も命がけなのでやめてもらいたい。

約3週間後に迫った富士山の山開き。

ルールを守った登山が求められている。

（「イット!」6月9日放送より）