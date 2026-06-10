11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入った。先月31日のアイスランド戦後から別メニュー調整が続いていたMF遠藤航（33）は初めて全体練習に参加。主将として約5000人のファンの前でスピーチし、日本サッカー界の歴史を塗り替えると誓った。

陽気な音楽のリズムに乗るかのように遠藤が走り出した。練習場では郷ひろみのカバー「GOLDFINGER’99」でも有名な人気ラテン歌手リッキー・マーティンの世界的大ヒット曲「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」が大音量で流れる。音楽の聖地で知られ、“ミュージック・シティー”と呼ばれるほど音楽産業が盛んなナッシュビルを象徴する演出で歓迎された。前日7日まで別メニュー調整が続いていたが、この日は初の全体練習に参加。ジョギングとボールを使ったウオーミングアップのみながら約30分間、黙々と汗を流した。

練習はMLSナッシュビルのホームスタジアム「ジオディス・パーク」で行われ、地元住民ら約5000人のファンが駆けつけた。スタンドではリバプールのユニホームも掲げられ「ENDO」コールも湧き起こるなど熱烈な歓迎ムード。ファンを前にしたセレモニーでは約1分間の英語スピーチで高々と誓った。

「私たちは誇りと情熱を持って全力を尽くし、日本サッカー史上、まだ誰も見たことのないような景色をつかみ取りたいと思います」

2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。先月31日のアイスランド戦に先発したが、左足とは別の部位に違和感を訴えて前半のみで交代した。森保監督は「W杯でプレー可能と聞いている」と話す。この日は全て軽めのメニューだったため、不透明な状態は続くが、復帰へ向けて前進した。

14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦オランダ戦は、ナッシュビルから飛行機で約2時間を要するテキサス州ダラスで行われる。いよいよ決戦が迫ってきた。森保ジャパンはナッシュビルサウンドに後押しされながら総仕上げに突入する。（滝本 雄大）