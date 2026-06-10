負傷で選外となったMF南野拓実（31＝モナコ）が8日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでの練習から森保ジャパンに合流した。スタッフ、チームメートに笑顔で迎え入れられ、ランニングはDF長友とともに先頭に立った。「必要であれば僕の経験だったり、僕なりのアプローチをして、チームに何かいいものを還元できればいい」。精神面を支える「メンター」として同行する。

昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負い、2度目のW杯には間に合わなかった。31歳で迎える北中米大会に懸けていただけに「最初の数週間はつらかった」と漏らした。森保監督の「チームを勝たせる存在になってほしい」という強い要望で異例の招集が決定。自身のリハビリを進めながら、前主将のDF吉田とともにサポート役に心血を注ぐ。「ここまで来るのにいろんな気持ちや、もちろん葛藤はあった。でも今、僕がここにいるのは100％チームのため」と明かした。

第1次政権から攻撃の中心を担い、チーム戦術や指揮官の考えを熟知する。年下からは「みんなの兄貴的な存在」（MF鎌田）「いるだけでみんな笑顔になる」（DF冨安）と慕われる。長友はその愛されキャラを「会う人を元気にさせるような歩くパワースポット」と表現した。チームにもたらす影響は計り知れない。

最後のピースとして加わった南野は「W杯には間に合わなかったけれど、日本がいい結果を出すために何か力になれたらいい」と言った。最高の景色へと続く道のりを、南野が明るく照らす。（坂本 寛人）