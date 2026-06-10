尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」は3日目を迎える。2日目12R「ぶるたんドリーム」はセンプル総大将・吉川元浩が逃げて勝利した。堂々の得点率トップに立つ。本日の注目は12R。上條暢嵩が出足を整えて、イン実績の高さを示す一戦である。

ぶるたんドリームで2着の上條は実戦足に一抹の不安。イン仕様の調整を施して、絶好枠の一戦に臨みたい。怖いのは、やはり峰。11Rの2周1Mで披露した絶品ターン再現なら、逆転まであっても不思議ではない。藤原は峰を止めるのが最初の仕事。鈴谷が地の利を生かして。

＜1＞上條暢嵩 足は完全な伸び寄りになっています。出足寄りで行きます。伸びはいいので、あとはターンが来てくれたら。

＜2＞藤原啓史朗 たぶん伸びはつかないですね。出足型です。もうバランスを取った感じにしていきます。

＜3＞峰竜太 整備が成功して、何をやっても足はいいです。初日のドリームがバッチリでしたね。

＜4＞黒井達矢 ターン回りは良くなっていると思う。ただスリット近辺の足は、いい人と比べて分が悪い。

＜5＞野中一平 ペラでだいぶ良くなっている。まだ起こしが気になるけど、前検や初日に比べるとマシ。

＜6＞鈴谷一平 前原選手が良く、だいぶ行かれてしまった。勝率通りの足で、いっぱいいっぱい。