◇親善試合 オランダ2−1ウズベキスタン（2026年6月8日 米ニューヨーク）

サッカーW杯1次リーグ第1戦で日本と対戦するオランダは8日、米ニューヨークで行われた親善試合でウズベキスタンを2―1で破った。開幕前最後の実戦で格下に苦戦。終了間際にFWハクポ（リバプール）が2本目のPK弾を決めて突き放したが、零敗した3日のアルジェリア戦に続いて決定力不足を露呈した。

「得点できず苦しんでいる。2試合で3、4回の決定機を逃したことは頭痛の種」とクーマン監督は嘆いた。

代表では右ウイングが本職のマレン（ローマ）が2戦続けて3トップ中央で不発。故障明けのエースFWデパイ（コリンチャンス）は控え同士の非公開試合（30分×2本）でフル出場も、不発で試合も1―2で敗れ、日本戦でも控えが濃厚だ。

FW陣が問題を抱える中で騒動も持ち上がった。名ストライカーだったコーチのファンニステルローイ氏が地元オランダで自身の50歳の誕生日を祝うため、ニューヨークでのチーム合流を4日ほど遅らせていたことが判明。2月の就任前から予定され、クーマン監督は「私が認めた。問題はなかった」と語ったが、テレグラフ紙は批判的だ。MFクインテン・ティンバー（マルセイユ）が、双子の兄であるDFユリエン（アーセナル）が出場した5月30日の欧州CL決勝を応援に行こうとした際は、1日遅れで合宿に合流することを認めなかったとし「ダブルスタンダード」と断じた。

そのユリエンは鼠径（そけい）部のケガで離脱が決まった。また、守護神のフェルブルッヘン（ブライトン）は腰の打撲で負傷交代した。かつては内紛や不協和音が名物だったオランダ代表。多くの問題を抱えながら初戦を迎えることになる。