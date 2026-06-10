米記者が大谷の最新データを公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の規格外な“現在地”に、改めて衝撃が広がっている。ドジャースがオフ日だった8日（日本時間9日）、米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者が大谷の最新データを紹介。米ファンから「アンチは勝手に吠えてろ」「歴史の目撃者」との絶賛コメントが続出している。

同記者はXで「ショウヘイ・オオタニのOPS：.939（ナ・リーグ1位）ショウヘイ・オオタニの防御率：0.74（投球回60イニング以上のMLB全投手で1位）ドジャースの二刀流スターは現在、ナ・リーグ最高の打者であり、間違いなく球界最高の投手の1人でもある」と大谷の最新成績を紹介。「こんなことは、普通ではあり得ない」と改めて記した。

これに多くの米ファンもSNSで同調した。

「これはただのMVP級なんてレベルじゃない。まさに野球界で史上最高選手の領域だ」

「アンチは勝手に吠えてろ。俺らはこの歴史的なショーをただ楽しむだけだ」

「規格外、まさに史上最高の選手。もはやただの宇宙人だよ」

「そこそこ優秀な二刀流選手はどこにいる？ どこにもいない。だって二刀流選手であること自体が、そもそも不可能だからだ」

「MLB全体で、最も過小評価されている選手だ。本気で」

「我々は今、野球の歴史の目撃者になっている」

大谷は打撃好調で打率は.302に。投手としては規定投球回に未到達ながら防御率0.74。ドジャースは9日（同10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦うが、大谷は10日（同11日）の2戦目で先発マウンドに上がる予定となっている。

開幕から二刀流でフル回転する今季。常識では説明のつかないパフォーマンスを続ける大谷は、オフの日も記者やファンの話題を集めている。



（THE ANSWER編集部）