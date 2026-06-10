稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾主演『バナ穴』ますますわからない！本予告解禁
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』より、本予告が解禁された。
【動画】全貌解禁！のはずが――『バナ穴 BANA_ANA』本予告
本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。前作同様、稲垣、草なぎ、香取の3人が主演し、監督は山内ケンジが務める。
共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、さらに葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる面々がそろった。
解禁となった本予告（30 秒、60 秒、90 秒）は、軽妙なスピード感の中でめまぐるしく出演者たちが活躍する様がみられる映像となっているが、全出演者たちの人間関係が分かりそうで分からない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「分からない！」と狂おしいほどに本編が見たくなる内容となっている。
映画『バナ穴 BANA_ANA』は、6月27日より全国順次公開。
【動画】全貌解禁！のはずが――『バナ穴 BANA_ANA』本予告
本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。前作同様、稲垣、草なぎ、香取の3人が主演し、監督は山内ケンジが務める。
共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、さらに葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる面々がそろった。
解禁となった本予告（30 秒、60 秒、90 秒）は、軽妙なスピード感の中でめまぐるしく出演者たちが活躍する様がみられる映像となっているが、全出演者たちの人間関係が分かりそうで分からない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「分からない！」と狂おしいほどに本編が見たくなる内容となっている。
映画『バナ穴 BANA_ANA』は、6月27日より全国順次公開。