稲葉友、第1子誕生後初の公の場 トラジャ松田元太が子どもに張り合い「僕にも構ってください」【俺節／囲み取材全文後編】
【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の稲葉友が6月9日、東京・東京建物 Brillia HALLにて行われた舞台「俺節」（6月10日〜8月2日まで上映）の囲み取材会に松田元太（Travis Japan）、キム・チャンミとともに出席。モデルの藤田ニコルとの間に第1子が誕生してから、初の公の場となった。【囲み取材全文後編】
【写真】27歳STARTOアイドル、韓国人女優とハグ
松田の初めての単独主演舞台となる本作。原作は土田世紀氏の同名漫画。初演から9年。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台「俺節」が、新たなキャストを得て、再び鼓動を打ち始める。
― 稲葉さんは今回ギターを披露されますがいかがですか？
稲葉：稽古に入る半年前くらいから準備させていただいたので、お客さんが入って、ギターと歌を一緒に届けるというのが本当に楽しみです。お芝居でありながら、舞台上で楽曲を演奏するというのは、そこも含めて一緒に作り上げていく感じが、今までやってきた創作と少し違う感覚があって。怖いとい感じる部分もあるけど、楽しみもすごく大きいです。これがやっと届けられる日まで来たんだという。
― ギターに挑戦したのは初めて？
稲葉：映像で少し弾かせていただいたことはありましたが、生の舞台でというのは初めてなので、最初に決まったときは「僕でいいんですか？」と（思って）。でもそこは命をかけて頑張らせていただいているところです。
― かなり練習も重ねられた？
稲葉：そうですね。割と早い段階から練習させていただけたので、すごくそれはありがたかったです。
― 自宅でも練習されましたか？
稲葉：割とスタジオに入って引きこもって（練習する）というのが多かったです。
― ではお子さんに演奏を聴かせることはあまりなかった？
稲葉：そうですね、それはなかなか（笑）。
松田：キッズだけじゃなく僕にも構ってください！
稲葉：ごめんごめん（笑）。あんまり張り合うなよ（笑）。
松田：泣きますよ、すぐ！おぎゃりますから！
稲葉：（笑）。
― ファンの方にメッセージをお願いします。
松田：今回「俺節」という舞台が始まります。皆さんでたくさん熱を込めて、命をかけて毎日稽古して、やっと明日本番ですか…？
稲葉：明日本番（笑）。
松田：明日ですね！明日から本番が始まります。カンパニーの皆もすごくいい空気で、皆さんと劇場でお会いできるのを心から楽しみにしておりますので、とにかく「俺節」という作品を感じていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
― ありがとうございました！
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◆松田元太初単独主演舞台「俺節」
松田の初めての単独主演舞台となる本作。原作は土田世紀氏の同名漫画。初演から9年。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台「俺節」が、新たなキャストを得て、再び鼓動を打ち始める。
◆稲葉友、ギターは引きこもって練習
― 稲葉さんは今回ギターを披露されますがいかがですか？
稲葉：稽古に入る半年前くらいから準備させていただいたので、お客さんが入って、ギターと歌を一緒に届けるというのが本当に楽しみです。お芝居でありながら、舞台上で楽曲を演奏するというのは、そこも含めて一緒に作り上げていく感じが、今までやってきた創作と少し違う感覚があって。怖いとい感じる部分もあるけど、楽しみもすごく大きいです。これがやっと届けられる日まで来たんだという。
― ギターに挑戦したのは初めて？
稲葉：映像で少し弾かせていただいたことはありましたが、生の舞台でというのは初めてなので、最初に決まったときは「僕でいいんですか？」と（思って）。でもそこは命をかけて頑張らせていただいているところです。
― かなり練習も重ねられた？
稲葉：そうですね。割と早い段階から練習させていただけたので、すごくそれはありがたかったです。
― 自宅でも練習されましたか？
稲葉：割とスタジオに入って引きこもって（練習する）というのが多かったです。
― ではお子さんに演奏を聴かせることはあまりなかった？
稲葉：そうですね、それはなかなか（笑）。
松田：キッズだけじゃなく僕にも構ってください！
稲葉：ごめんごめん（笑）。あんまり張り合うなよ（笑）。
松田：泣きますよ、すぐ！おぎゃりますから！
稲葉：（笑）。
― ファンの方にメッセージをお願いします。
松田：今回「俺節」という舞台が始まります。皆さんでたくさん熱を込めて、命をかけて毎日稽古して、やっと明日本番ですか…？
稲葉：明日本番（笑）。
松田：明日ですね！明日から本番が始まります。カンパニーの皆もすごくいい空気で、皆さんと劇場でお会いできるのを心から楽しみにしておりますので、とにかく「俺節」という作品を感じていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
― ありがとうございました！
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