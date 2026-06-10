◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）と今季初対決に臨む。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決する。これまで通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）だが、初対戦だった２４年６月５日（同６日）には１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を中越え２ランにするなど２安打したこともある。再び“怪物対決”を制し、日本人選手初となるサイ・ヤング賞に向けて自分自身をアシストしたいところだ。

７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦では５打数２安打で１０連戦を締めた大谷。これまで月別最多の６３本塁打をマークしてきた６月は今年も６試合で２５打数１２安打の打率４割８分、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２と誰にも止めらない状況だが、ロバーツ監督は「まだ完全に火がついたとまではいってないと思う。本当の爆発はこれからだよ」と予告しており、さらなる無双モード突入も期待される。

移動日を挟み、今度は９連戦の初戦となるこの日。２試合ぶりの１２号アーチを狙う大谷は投手としても今季はここまで１０登板で６勝２敗、防御率０・７４は規定投球回に未到達もメジャー全体の“隠れ１位”を継続している。一方で、スキーンズは今季１３試合で６勝５敗、防御率２・８３。最近４試合白星なしで自身３連敗中となっている。大谷以外にも、サンチェス（フィリーズ）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）らにこれ以上置いていかれるわけにはいかないだろう。「打者・大谷」と意地のぶつかり合いに注目が集まる。