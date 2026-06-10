FANTASTICS八木勇征、ソロデビュー曲MVをプレミア公開！ネクストステージへのあらたな一歩を証明する見応え十分の作品

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ソロプロジェクト始動を発表したFANTASTICSのボーカル・八木勇征が、6月10日にソロデビュー。デビューシングル「GAME CHANGER」のMVが、同日20時30分にYouTubeにてプレミア公開される。

■八木勇征自身が企画構想したイメージをもとに映像化

デビューシングル「GAME CHANGER」は、八木の決意を感じる歌詞によるダンスロックナンバー。今回のMVは、八木自身が企画構想したイメージをもとに、多くのMVや、ステージ映像の演出を手掛ける映像ディレクターの東市篤憲が監督を務めた。

ストリートシーンではエッジの効いたデニムの衣装に身を包み、ソロでの決意表明を感じさせる歌唱パフォーマンスを披露。一方、スタジオシーンでは、その無骨な空気感を一変させ、バンドを背負った白の衣装へとシフト。八木自身の力強さと洗練された美しさを放つ歌唱パフォーマンス。そして楽曲が持つエモーショナルな部分を近未来的なCGシーンとふたつの衣装による視覚的なギャップで表現した。

グループとしての確固たる活動、そして俳優として魅せる多彩な表現力など、これまでのキャリアを経てソロデビューを果たした八木勇征のあらたな魅力が鮮烈に覚醒する「GAME CHANGER」は、タイトルどおり八木自身のネクストステージへのあらたな一歩を証明する、見応え十分のMVとなっている。

なお、6月10日より「GAME CHANGER」のデジタルリリースを記念して各ストリーミングサービスやYouTubeにて、FANTASTICSのツアーと連動した「YY撮影会」やサイン入りジャケット色紙、缶バッチなどが当たるキャンペーンが開催中。詳細はオフィシャルサイトでチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GAME CHANGER」

https://yuseiyagi.lnk.to/GAMECHANGER

■関連リンク

八木勇征 OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/yagi_y/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168