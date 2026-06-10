BTS「Permission to Dance」、累積再生数5億回突破 自身通算3作目【オリコンランキング】
BTSの「Permission to Dance」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「Dynamite」、「Butter」に続く、自身通算3作目の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】BTS「Permission to Dance」MV
週間再生数は77.8万回（778,206回）。累積再生数は5億26.5万回（500,264,642回）。「オリコン週間ストリーミングランキング」において累積再生数5億回を突破している海外アーティストはBTSのみとなっている。
本作の作詞・作曲は、英シンガー・ソングライターのエド・シーランが担当した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【動画】BTS「Permission to Dance」MV
週間再生数は77.8万回（778,206回）。累積再生数は5億26.5万回（500,264,642回）。「オリコン週間ストリーミングランキング」において累積再生数5億回を突破している海外アーティストはBTSのみとなっている。
本作の作詞・作曲は、英シンガー・ソングライターのエド・シーランが担当した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞