BTS、海外アーティスト初の記録 「Dynamite」が累積再生数9億回突破【オリコンランキング】
BTSの「Dynamite」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」でオリコン史上8作目【※】、海外アーティスト史上初の累積再生数9億回突破作品となった。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
週間再生数は130.3万回（1,302,900回）。累積再生数は9億95.1万回（900,950,590回）となり、YOASOBI、優里、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、Vaundyに続く史上6組目、海外アーティストでは初の達成となった。
【※】累積再生数9億回突破作品
1作目：YOASOBI「夜に駆ける」
2作目：優里「ドライフラワー」
3作目：YOASOBI「アイドル」
4作目：Official髭男dism「Pretender」
5作目：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
6作目：Vaundy「怪獣の花唄」
7作目：Official髭男dism「Subtitle」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
週間再生数は130.3万回（1,302,900回）。累積再生数は9億95.1万回（900,950,590回）となり、YOASOBI、優里、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、Vaundyに続く史上6組目、海外アーティストでは初の達成となった。
1作目：YOASOBI「夜に駆ける」
2作目：優里「ドライフラワー」
3作目：YOASOBI「アイドル」
4作目：Official髭男dism「Pretender」
5作目：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
6作目：Vaundy「怪獣の花唄」
7作目：Official髭男dism「Subtitle」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞