稲葉友、藤田ニコルとの第1子誕生後初の公の場 主演・松田元太がヤキモチ「僕にもかまってください」
俳優の稲葉友が10日、東京建物Brillia HALL (豊島区立芸術文化劇場）で舞台『俺節』（おれぶし）公開ゲネプロ前囲み取材に参加した。5月1日に妻でタレントの藤田ニコルとの間に、第1子誕生を発表して以降初の公の場となった。
【舞台写真】ドキドキ…キム・チャンミの肩をグッと抱く松田元太
Travis Japanの松田元太にとって舞台単独初主演となる今作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じ、稲葉がコージの相棒となるお調子者のギター弾き・オキナワを演じる。
稽古に入る半年前からギター練習していたという稲葉は「お芝居でありながら舞台上で楽器を演奏することも含めて一緒に作りあげるのは、今までの創作とも違う感覚。怖い部分もあるけど楽しみも大きいです。これがやっと届けられる時が来たんだと」手応え。「生の舞台で、というのは初めてなので、最初に決まったとき『僕でいいんですか』と（笑）。それは命かけて頑張らせていただいています」と力を込めた。
またギターは「スタジオで入って引きこもって」と弾くことが多く、家で子どもに聴かせることは「なかなか（ない）」と言う。松田は「キッズだけじゃなくて僕にもかまってください！」とお願いすると、「あんまり張り合うなよ」と苦笑。松田は「泣きますよ、すぐ！おギャリますからね」とヤキモチを焼いて、笑いを誘っていた。
【舞台写真】ドキドキ…キム・チャンミの肩をグッと抱く松田元太
Travis Japanの松田元太にとって舞台単独初主演となる今作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じ、稲葉がコージの相棒となるお調子者のギター弾き・オキナワを演じる。
またギターは「スタジオで入って引きこもって」と弾くことが多く、家で子どもに聴かせることは「なかなか（ない）」と言う。松田は「キッズだけじゃなくて僕にもかまってください！」とお願いすると、「あんまり張り合うなよ」と苦笑。松田は「泣きますよ、すぐ！おギャリますからね」とヤキモチを焼いて、笑いを誘っていた。