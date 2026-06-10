Travis Japan松田元太の言動に共演・稲葉友が驚き「この人、本物だ」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が10日、東京建物Brillia HALL (豊島区立芸術文化劇場）で舞台『俺節』（おれぶし）公開ゲネプロ前囲み取材に、共演の稲葉友、キム・チャンミと参加した。
【舞台写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
松田にとって舞台単独初主演となる今作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じ、稲葉がコージの相棒となるお調子者のギター弾き・オキナワを演じる。
稲葉は松田について「かっこいい人だな」と絶賛。「本読み顔合わせのときから抜き方を知らないんだろうなと思うくらいコージとして全力で生きていた。隣で見ていても、コージがきたんだな…とそこにしびれたこの2ヶ月だった。ずっと楽しいし、アイディアも豊富。『俺節』を通して、新しい一面をまた届けられるんじゃないか」と語った。
さらに「おもしろかったのは本読みでは、のどの負担を抑えるために『抑えめでいいよ』と言われて始まった歌を全力で歌っちゃって。『抑えるってどうやってやるんですか』って。あ、この人本物なんだって。そういう人が真ん中にいてくれるのは心強い」と信頼をのぞかせると松田も「お二人が常にまっすぐなので、熱を持っていられるのはありました」と感謝した。
またヒロイン・テレサを演じるチャンミはアジアを中心に世界7ヶ国から候補者が集まったオーディションを勝ち抜いて抜てきされた。松田は「お芝居であったり、空気が違う。韓国から来られて日本語も最初から稽古の前から練習されていたと。稽古中、うまくなりぎて福ちゃんさんからもうちょっと日本語うまくならないで、と。見えないところでも努力されたんだな、と。かっこいいです」と尊敬の眼差しを向ける。
今作ではアプリを使用して日本人を相手に電話で勉強をしたというチャンミ。好きな日本語を聞かれると「居酒屋で注文するときに、席に座って『とりあえず生で』」と紹介。その場の笑いを誘うと、稲葉と松田も「完璧」と絶賛し、松田は「みなさんで行けたらいいなと思います」と歓迎していた。
【舞台写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
松田にとって舞台単独初主演となる今作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じ、稲葉がコージの相棒となるお調子者のギター弾き・オキナワを演じる。
さらに「おもしろかったのは本読みでは、のどの負担を抑えるために『抑えめでいいよ』と言われて始まった歌を全力で歌っちゃって。『抑えるってどうやってやるんですか』って。あ、この人本物なんだって。そういう人が真ん中にいてくれるのは心強い」と信頼をのぞかせると松田も「お二人が常にまっすぐなので、熱を持っていられるのはありました」と感謝した。
またヒロイン・テレサを演じるチャンミはアジアを中心に世界7ヶ国から候補者が集まったオーディションを勝ち抜いて抜てきされた。松田は「お芝居であったり、空気が違う。韓国から来られて日本語も最初から稽古の前から練習されていたと。稽古中、うまくなりぎて福ちゃんさんからもうちょっと日本語うまくならないで、と。見えないところでも努力されたんだな、と。かっこいいです」と尊敬の眼差しを向ける。
今作ではアプリを使用して日本人を相手に電話で勉強をしたというチャンミ。好きな日本語を聞かれると「居酒屋で注文するときに、席に座って『とりあえず生で』」と紹介。その場の笑いを誘うと、稲葉と松田も「完璧」と絶賛し、松田は「みなさんで行けたらいいなと思います」と歓迎していた。