Travis Japan松田元太、主演舞台で演歌初挑戦 観劇予定の祖父にクレーム？「文句を言います（笑）」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が10日、東京建物Brillia HALL (豊島区立芸術文化劇場）で舞台『俺節』（おれぶし）公開ゲネプロ前囲み取材に共演の稲葉友、キム・チャンミと参加した。今作で演歌に初挑戦する松田が意気込みを語った。
【ゲネ写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
松田にとって舞台単独初主演となる同作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描き、このほどキャストを一新し、9年ぶりに再演となった。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じる。
抜群の歌唱力を持ちながら、極度のあがり症のせいで、実力を発揮できずにいたコージは、お調子者のギター弾き・オキナワ（稲葉友）に連れられ、自分が根城とするドヤ街「みれん横丁」へ。そこで不法滞在中のストリッパー・テレサ（キム・チャンミ）と出会い、彼女と演歌への想いをつのらせていく。
稲葉、チャンミと登壇した松田は「単独主演はありがたいことですしとにかく楽しみ。みなさん先輩方周りのすべてのキャストの方もそうですし、福ちゃんさんも含めて、いいカンパニーなのでとにかく楽しんでいこうかな」と演出・福原充則氏も親しみを込めて呼び、和やかな雰囲気をのぞかせる。
劇中では演歌を駆使し、その伸びやかな歌声を披露しているがリポーターから声のハスキー具合を指摘されると「これはオールウェイズですね。“Travis Japan”（滑らかな発音）のときから」と笑顔。演歌は「自分の中では、新しい挑戦」とし「普段おじいちゃんといるときは歌ったりなじみはあるので、今回歌わせていただくことで学びはありましたし、普段、演歌を聞いてリラックスしている。演歌歌手を目指したい」と意気込み十分で語った。
また「僕はTravis Japanを辞めて演歌歌手になります！…嘘です！」とじょう舌ながら「『俺節』をきっかけに演歌を大好きになって、この思いをたくさんの方々、来ていただくお客さまにもとことん、演歌、『俺節』の空間を楽しんでいただけたら」と呼びかけた。
ちなみに、祖父はよく「月の砂漠」を歌うそうで「きのうもなんかの歌を忘れちゃって、とっさに『月の砂漠』が出てしまった。それはもうおじいちゃんのせい。おじいちゃんも観に来るので文句を言います（笑）」と祖父との仲むつまじい様子も見せつつ「楽しみながら演歌って改めていいな。同世代の方にも演歌っていいな、より知ってもらえる入口になればいいな」と掲げていた。
【ゲネ写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太
松田にとって舞台単独初主演となる同作は土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描き、このほどキャストを一新し、9年ぶりに再演となった。松田は歌手を目指して青森から単身上京したコージを演じる。
稲葉、チャンミと登壇した松田は「単独主演はありがたいことですしとにかく楽しみ。みなさん先輩方周りのすべてのキャストの方もそうですし、福ちゃんさんも含めて、いいカンパニーなのでとにかく楽しんでいこうかな」と演出・福原充則氏も親しみを込めて呼び、和やかな雰囲気をのぞかせる。
劇中では演歌を駆使し、その伸びやかな歌声を披露しているがリポーターから声のハスキー具合を指摘されると「これはオールウェイズですね。“Travis Japan”（滑らかな発音）のときから」と笑顔。演歌は「自分の中では、新しい挑戦」とし「普段おじいちゃんといるときは歌ったりなじみはあるので、今回歌わせていただくことで学びはありましたし、普段、演歌を聞いてリラックスしている。演歌歌手を目指したい」と意気込み十分で語った。
また「僕はTravis Japanを辞めて演歌歌手になります！…嘘です！」とじょう舌ながら「『俺節』をきっかけに演歌を大好きになって、この思いをたくさんの方々、来ていただくお客さまにもとことん、演歌、『俺節』の空間を楽しんでいただけたら」と呼びかけた。
ちなみに、祖父はよく「月の砂漠」を歌うそうで「きのうもなんかの歌を忘れちゃって、とっさに『月の砂漠』が出てしまった。それはもうおじいちゃんのせい。おじいちゃんも観に来るので文句を言います（笑）」と祖父との仲むつまじい様子も見せつつ「楽しみながら演歌って改めていいな。同世代の方にも演歌っていいな、より知ってもらえる入口になればいいな」と掲げていた。