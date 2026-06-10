日本デビュー15周年・SHINee、3作目のデジタルアルバム1位 嵐ベストアルバムが2週連続2位【オリコンランキング】
SHINeeのThe 6th Mini Album『Atmos』（アトモス）が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。2018年4月30日付での『SHINee THE BEST FROM NOW ON』、2021年3月8日付での『Don’t Call Me:SHINee Vol.7』に続き、自身3作目のデジタルアルバム1位を獲得した。
【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスター
日本デビュー15周年を迎えるSHINeeの最新作となる本作は、タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されている。
2位には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐のベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019（Special Edition）』がランクイン。東京ドームでのツアーファイナル公演直後の6月8日付で、本作最高位となる2位に浮上し、2週連続でTOP３入りした。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスター
日本デビュー15周年を迎えるSHINeeの最新作となる本作は、タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されている。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞