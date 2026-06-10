TREASURE、最新アルバムタイトル曲が34位に初登場 嵐ツアー最終公演披露曲も多数初登場【オリコンランキング】
グローバルボーイズグループ・TREASUREの新曲「IF I」が、最新の6月15日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で34位に初登場した。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
同曲をタイトル曲とした最新アルバム『NEW WAV』も6月1日にリリースされ、同日付「週間アルバムランキング」では初登場1位を獲得している。
そのほか最新のオリコン週間ストリーミングランキングには、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の楽曲が続々初登場。57位に「Oh Yeah!」、82位に「ハダシの未来」、85位に「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」、109位に「Step and Go」と、5月31日に東京ドームで開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』で披露された楽曲が、初登場ランクインを果たした。
嵐は上記初登場曲含め、オリコン週間ストリーミングランキングTOP500内に45曲がランクインしている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
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同曲をタイトル曲とした最新アルバム『NEW WAV』も6月1日にリリースされ、同日付「週間アルバムランキング」では初登場1位を獲得している。
そのほか最新のオリコン週間ストリーミングランキングには、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の楽曲が続々初登場。57位に「Oh Yeah!」、82位に「ハダシの未来」、85位に「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」、109位に「Step and Go」と、5月31日に東京ドームで開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』で披露された楽曲が、初登場ランクインを果たした。
嵐は上記初登場曲含め、オリコン週間ストリーミングランキングTOP500内に45曲がランクインしている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞