嵐、「Five」が12週ぶり1位返り咲き TOP500に45曲ランクイン 「Love so sweet」「Happiness」は過去最高位に【オリコンランキング】
5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の最新曲「Five」が、6月10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週の13位から順位を上げ、3月23日付以来12週ぶりに1位に返り咲き。通算3週目の1位獲得となった。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
週間再生数は、前週6月8日付の390万9892回を大きく上回る922万9829回。累積再生数は8052万7291回となった。
3位には「Love so sweet」、4位には「Happiness」がランクインし、TOP5内に3作品を送り込んだ。「Love so sweet」はこれまで9位、「Happiness」は31位が最高位だったため、いずれも楽曲としての最高位を更新した。
そのほか、5月31日に東京ドームで開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』で披露された楽曲が同ランキングに続々登場。同公演で披露された全33曲を含め、嵐の楽曲45曲がTOP500内にランクインした【※】。
■嵐 TOP500ランクイン楽曲一覧／（※）＝最終公演披露曲
1位：「Five（※）」（2026年3月4日）
3位：「Love so sweet（※）」（2019年10月9日）
4位：「Happiness」（※）」（2019年10月9日）
8位：「One Love（※）」（2019年11月3日）
9位：「Monster（※）」（2019年10月9日）
13位：「A・RA・SHI（※）」（2019年10月9日）
14位：「感謝カンゲキ雨嵐（※）」（2019年11月3日）
15位：「Troublemaker（※）」（2019年11月3日）
16位：「GUTS !（※）」（2019年11月3日）
21位：「truth（※）」（2019年10月9日）
22位：「マイガール（※）」（2019年11月3日）
23位：「カイト（※）」（2020年12月11日）
24位：「ワイルド アット ハート（※）」（2019年11月3日）
26位：「言葉より大切なもの（※）」（2019年11月3日）
28位：「Love Rainbow（※）」（Loveの「o」＝「o」に「/」／2019年11月3日）
31位：「Believe（※）」（2019年11月3日）
33位：「迷宮ラブソング（※）」（2019年11月3日）
43位：「サクラ咲ケ」（2019年11月3日）
49位：「果てない空（※）」（2019年11月3日）
57位：「Oh Yeah!（※）」（2020年2月7日）
82位：「ハダシの未来（※）」（2019年11月3日）
84位：「Still... 」（2021年7月16日）
85位：「PIKA☆☆NCHI DOUBLE（※）」（2019年11月3日）
87位：「WISH」（2019年11月3日）
105位：「Beautiful days」（2019年11月3日）
109位：「Step and Go（※）」（2019年11月3日）
120位：「Whenever You Call（※）」（2020年9月18日）
128位：「Yes？No？（※）」（2020年2月7日）
129位：「僕が僕のすべて（※）」（2021年7月16日）
138位：「P・A・R・A・D・O・X（※）」（2020年2月7日）
146位：「きっと大丈夫」（2019年11月3日）
147位：「つなぐ（※）」（2019年11月3日）
172位：「Lucky Man（※）」（2020年2月7日）
181位：「a Day in Our Life（※）」（2019年11月3日）
204位：「CARNIVAL NIGHT part 2（※）」（2020年2月7日）
209位：「Bittersweet」（2019年11月3日）
244位：「夏疾風」（2019年11月3日）
245位：「Turning Up」（2019年11月3日）
246位：「愛を叫べ」（2019年11月3日）
258位：「明日の記憶」（2019年11月3日）
337位：「エナジーソング〜絶好調超!!!!〜（※）」（2021年7月16日）
388位：「サヨナラのあとで（※）」（2020年2月7日）
396位：「スケッチ（※）」（2021年7月16日）
407位：「君のうた」（2019年11月3日）
485位：「ファイトソング」（2021年7月16日）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
週間再生数は、前週6月8日付の390万9892回を大きく上回る922万9829回。累積再生数は8052万7291回となった。
そのほか、5月31日に東京ドームで開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』で披露された楽曲が同ランキングに続々登場。同公演で披露された全33曲を含め、嵐の楽曲45曲がTOP500内にランクインした【※】。
■嵐 TOP500ランクイン楽曲一覧／（※）＝最終公演披露曲
1位：「Five（※）」（2026年3月4日）
3位：「Love so sweet（※）」（2019年10月9日）
4位：「Happiness」（※）」（2019年10月9日）
8位：「One Love（※）」（2019年11月3日）
9位：「Monster（※）」（2019年10月9日）
13位：「A・RA・SHI（※）」（2019年10月9日）
14位：「感謝カンゲキ雨嵐（※）」（2019年11月3日）
15位：「Troublemaker（※）」（2019年11月3日）
16位：「GUTS !（※）」（2019年11月3日）
21位：「truth（※）」（2019年10月9日）
22位：「マイガール（※）」（2019年11月3日）
23位：「カイト（※）」（2020年12月11日）
24位：「ワイルド アット ハート（※）」（2019年11月3日）
26位：「言葉より大切なもの（※）」（2019年11月3日）
28位：「Love Rainbow（※）」（Loveの「o」＝「o」に「/」／2019年11月3日）
31位：「Believe（※）」（2019年11月3日）
33位：「迷宮ラブソング（※）」（2019年11月3日）
43位：「サクラ咲ケ」（2019年11月3日）
49位：「果てない空（※）」（2019年11月3日）
57位：「Oh Yeah!（※）」（2020年2月7日）
82位：「ハダシの未来（※）」（2019年11月3日）
84位：「Still... 」（2021年7月16日）
85位：「PIKA☆☆NCHI DOUBLE（※）」（2019年11月3日）
87位：「WISH」（2019年11月3日）
105位：「Beautiful days」（2019年11月3日）
109位：「Step and Go（※）」（2019年11月3日）
120位：「Whenever You Call（※）」（2020年9月18日）
128位：「Yes？No？（※）」（2020年2月7日）
129位：「僕が僕のすべて（※）」（2021年7月16日）
138位：「P・A・R・A・D・O・X（※）」（2020年2月7日）
146位：「きっと大丈夫」（2019年11月3日）
147位：「つなぐ（※）」（2019年11月3日）
172位：「Lucky Man（※）」（2020年2月7日）
181位：「a Day in Our Life（※）」（2019年11月3日）
204位：「CARNIVAL NIGHT part 2（※）」（2020年2月7日）
209位：「Bittersweet」（2019年11月3日）
244位：「夏疾風」（2019年11月3日）
245位：「Turning Up」（2019年11月3日）
246位：「愛を叫べ」（2019年11月3日）
258位：「明日の記憶」（2019年11月3日）
337位：「エナジーソング〜絶好調超!!!!〜（※）」（2021年7月16日）
388位：「サヨナラのあとで（※）」（2020年2月7日）
396位：「スケッチ（※）」（2021年7月16日）
407位：「君のうた」（2019年11月3日）
485位：「ファイトソング」（2021年7月16日）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞