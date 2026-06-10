ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（34）がスポニチ本紙の単独インタビューに応じ、11日（日本時間12日）に開幕するサッカーW杯北中米大会への思いを語った。昨年12月には北米4大プロスポーツを代表するスターの一人として組み合わせ抽選会でクジ引き役を務めた。他のスター選手たちも開幕が待ち切れない様子で、自国で32年ぶりに開催される大会にメジャーリーガーたちも興味津々だ。（聞き手・杉浦大介通信員）

――昨年12月のW杯北中米大会組み合わせ抽選会でクジ引き役を務めた。

「FIFAと、私と関係が深いファナティクス社の間でつながりがあったんだ。米国のさまざまな競技を代表するアスリートに声がかかり、その一人として私も参加できた」

――野球以外の競技ではサッカーが好き。

「きっかけはFIFAのテレビゲームだ。あのゲームで遊んだことで、サッカーについて多くを学び、たくさんの選手のことも知るようになった。今回のW杯は本当に素晴らしいものになると思う。米国、カナダ、メキシコの共催で凄く盛り上がり、ファンにとっても本当に特別な大会になると思う。願わくば、この大会を通じて米国内でもサッカーというスポーツがさらに成長していってくれたらいいなと思う」

――テレビ、現地を含めて観戦予定は？

「シーズン中の我々のスケジュールはかなり厳しいから、実際に現地へ行ってライブ観戦する機会をつくるのはなかなか難しいかもしれない。ただ、本当に楽しみにしているから、どこかのタイミングで生観戦できたらいいなと思っている」

――サッカーのプレー経験は？

「幼い頃にプレーしていたよ。サッカー、バスケットボール、野球を全てプレーしながら育った。高校ではアメフトも始めた。サッカーは大好きだったし、本当に楽しんでいた。素晴らしいスポーツ。間違いなくアスリートとしての能力向上につながるから、子供たちにはみんなサッカーをやってみることを勧めたい」

――当時のポジションは？

「当時の私はMFだった。とにかく走り回っていたね。あの頃は今より少し動きが速かったんだよ（笑い）」

――どんな選手だったのか？

「いやいや、自分ではうまかったとは思わないよ。だから今こうして野球をしているんだと思う（笑い）」

――今回のW杯でプレーを楽しみにしている選手は？

「プレミアリーグの試合はよく見ているから、プレミアリーグのチームが好きなんだ。1人選ぶなら、マンチェスターCでプレーしているノルウェー代表のアーリング・ハーランドかな。体も大きいし、試合を支配する力があり、本当に印象的な選手だ。これまで数々の素晴らしいことを成し遂げてきたし、お気に入りの選手の一人であることは間違いない。W杯でのプレーももちろん楽しみだ」

――最後にW杯の優勝予想を。

「まず各国の最初の数試合を見てみないと分からないから、現時点で選ぶのは難しい。でもスペインはいつもいいチームをつくってくるし、イングランドも間違いなく手ごわい。フランスはいつだって優勝候補の一角だ。ドイツもどうなるか分からないしね。正直なところ、今の時点で明確な本命は決められない。だからこそエキサイティングだし、どんな大会になるかを興味深く見守っていきたい」

≪右肋骨疲労骨折でIL入りで7月上旬再検査 今季中には復帰見込み≫ジャッジは右肋骨の疲労骨折で2日から10日間の負傷者リストに入っている。4月26日のアストロズ戦の守備で、味方との交錯を避けようとダイビングした際に痛めた。今季59試合で打率.248、17本塁打、38打点。序盤はホワイトソックス・村上らと本塁打リーグトップを競っていたが、故障の影響もあり5月は月間5発にとどまっていた。今季中には復帰できる見込みで、球団は7月上旬に再検査して回復状況を確認した上で、その後の方針を判断する。

≪昨年組み合わせ抽選会でクジ引いた≫昨年12月の組み合わせ抽選会ではジャッジ以外にも北米4大プロスポーツを代表するスターが登壇、各ポットのクジを引く役を務めた＝写真、AP。日本が入った第2ポットはNBAを4度制したシャキール・オニール氏が担当。NFLで史上最高のQBと評されるトム・ブレイディ氏や、NHLで「ザ・グレート・ワン」の異名を取るカナダの英雄ウェイン・グレツキー氏も参加した。

≪WBC米国代表のウィット＆ハーパーも米国代表にエール≫ともに26年WBC米国代表のロイヤルズの遊撃手ウィットと、フィリーズの主砲ハーパーが、サッカー米国代表の躍進に期待した。

ウィットはベネズエラ出身でサッカー好きの同僚捕手ペレスとともに、3月下旬にサッカー米国代表のキャンプに特別参加した。「以前から興味を持ち、米代表の選手たちの情報を追いかけているよ。（ロ軍の本拠地）カンザスシティーでもW杯の試合が開催されるし、見に行きたい」と胸を高鳴らせた。

ハーパーのケイラ夫人は高校時代に女子サッカーのオハイオ州王者になり、大学でもプレーした。その影響もあり「W杯ももちろん見る。世界中の最高の選手が集まる大会だから楽しみだ」という。

米国代表のW杯過去最高成績は1930年の第1回大会の3位。前回カタール大会はオランダに敗れベスト16だった。今回はパラグアイ、オーストラリア、トルコと同じ1次リーグD組に入る。ハーパーは「私の心は（星条旗をモチーフにした米国代表の）赤、白、青のユニホームと共にある」と笑った。

≪ガルシアパーラ氏＆ミア・ハムさん夫妻「彼女の解説が面白い」≫米球界とサッカー界のつながりといえば、レッドソックスなどで首位打者2度、球宴選出6度の名遊撃手ノマー・ガルシアパーラ氏（52）と、元サッカー女子米国代表の名選手ミア・ハムさん（54）の夫婦が有名だ。

メキシコ系米国人のガルシアパーラ氏は「メキシコにも家族がいる。サッカーW杯をこれほど近くで見られるのは本当に楽しみ」。主にFWで史上最高の女子サッカー選手と称される夫人と、自宅でサッカー観戦することもあるといい「彼女の解説が面白い。“あの選手は正しい走り方をしなかった”とかね」と笑顔で語った。

現役でもカブスの正遊撃手スワンソンが、同じくサッカー米国女子代表のFWマロリー夫人と22年12月に結婚。スワンソンは「マル（マロリー夫人）は完全に気合が入っている。夢中になって大会を見るはずだから、僕も楽しみ」と心待ちにし、好きな選手としてアルゼンチン代表FWメッシ、ベルギー代表MFデブルイネ、スペイン代表FWヤマルを挙げた。