Mrs. GREEN APPLE「私は最強」、累積再生数3億回を突破 自身通算15作目＆“歴代1位”自己更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「私は最強」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン
週間再生数82.9万回（828,505回）を記録。累積再生数は3億7.3万回（300,072,531回）となり、3億回突破は自身通算15作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、映画『ONE PIECE FILM RED』（2022年8月6日公開）に楽曲提供したAdo「私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」をセルフカバーし、リリースされた。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」、「StaRt」、「クスシキ」
【※2】「累積再生数3億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（15作）
2位：YOASOBI（10作）
3位：Official髭男dism、back number（9作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン
週間再生数82.9万回（828,505回）を記録。累積再生数は3億7.3万回（300,072,531回）となり、3億回突破は自身通算15作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」、「StaRt」、「クスシキ」
【※2】「累積再生数3億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（15作）
2位：YOASOBI（10作）
3位：Official髭男dism、back number（9作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞