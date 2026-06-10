B′z、日テレ系サッカーテーマソング、デジタルシングル1位 嵐「Five」が2位に浮上【オリコンランキング】
B'zが日本テレビ系サッカーテーマソングとして書き下ろした新曲「完全無欠」が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。2025年1月27日付での「鞭」以来、自身通算5作目のデジタルシングル1位を獲得した。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
初週DL数は1万4855DL。『FIFAワールドカップ2026』は、12日（日本時間）にメキシコシティで開幕戦が開催される。
2位には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の「Five」が、週間DL数1万3973DLでランクイン。東京ドームでのツアーファイナル公演直後の6月8日付で、10週ぶりのTOP5入りとなる5位に浮上し、今週6月15日付では3月30日付以来、11週ぶりとなるTOP3入りを記録した。累積DL数は19万3292DL。
3位は、4週連続でサカナクションの「夜の踊り子」。週間DL数は4541DLで、累積DL数は2万9068DLとなった。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
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初週DL数は1万4855DL。『FIFAワールドカップ2026』は、12日（日本時間）にメキシコシティで開幕戦が開催される。
3位は、4週連続でサカナクションの「夜の踊り子」。週間DL数は4541DLで、累積DL数は2万9068DLとなった。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞