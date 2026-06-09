「髪に時間かけてられん」って人へ！【40・50代】乾かすだけでOK♡「楽ちんおしゃれヘア」

忙しい朝、ヘアセットに多くの時間を割くのは難しいもの。そんな大人世代にとって、乾かすだけで形が整うスタイルは強い味方です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、多忙さんでも毎日のおしゃれを諦めずにすむ、簡単スタイリングで仕上がる楽ちんスタイルをご紹介します。

ふんわり大人可愛いくびれショート

明るめブラウンの大人可愛いショートです。レイヤーカットにより、後頭部に自然な丸みを持たせています。首元はグッとくびれるように調整して、全体のシルエットにメリハリをプラス。「YOL（ヨール）」代表の@yol_iwataさんによると「オイルとバームをつけただけの簡単なスタイリング」で仕上げたとのことなので、再現性も高そうです。

外ハネで楽しむくびれボブ

柔らかなグレージュカラーが魅力的な、顎ラインで整えた外ハネくびれボブです。耳まわりの髪をふんわりと膨らませて、襟足でくびれを作ってから外側へハネさせています。一見難しそうですが、スタイリストの@shoki______hairさんによると「スタイリングが簡単」なのだとか。切りっぱなしのラインと緩やかなカールのコントラストがシャレ感をグッと高めてくれます。

ハイライトが映えるレイヤーショート

細かくハイライトを入れた、シアーベージュのレイヤーショートです。トップの髪をふんわりと被せるようにカットし、ベースにくびれを作っています。@yol_iwataさんいわく「乾かしただけでバームつけただけの簡単スタイリング」とのことなので、朝の時短も叶えてくれそう！

まとまりを追求した、柔らかなショートボブ

襟足をグッと引き締めた、ミルクティーカラーの柔らかなショートボブです。レイヤーカットを施すことで、まとまりの良さと抜け感を両立しています。@shoki______hairさんいわく、「乾かすだけでキマる」そうなので、スタイリングが苦手な人にもオススメのスタイルと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yol_iwata様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。