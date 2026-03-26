「安いから」で買わない！【グローバルワーク】値下げで狙うべき「オンオフ服」

洋服を買うときは、価格だけでなく着回しやすさも重視したいところです。今回は【グローバルワーク】から、オンオフどちらにも取り入れやすい値下げアイテムをご紹介。大人に似合うジレやボトムス、カーディガンをピックアップしました。スタッフさんの着こなしも、ぜひ参考にしてみて。

きれいめにもカジュアルにも着回しやすいジレ

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ / ジレ」\3,593（税込・セール価格）

長めの丈感で、腰まわりをさりげなくカバーしてくれるジレ。洗濯機洗いできるうえ洗濯後シワになりにくい、お手入れラクラクシリーズのアイテムです。ストレッチもきいていて、動きやすそうです。同素材のパンツとセットアップで着用すれば、きれいめな通勤スタイルに。スタッフのかなぴさんのようにカジュアルなデニムパンツと合わせれば、休日のお出かけにもぴったりな上品なデニムコーデに仕上がります。

ワイドながらすっきり穿ける2タックパンツ

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ / ワイドパンツ」\3,293（税込・セール価格）

先ほどのジレとセットアップで着用できるワイドパンツ。2タック入りのすとんと落ちるシルエットで、ワイドながらすっきり穿けそうな1本です。kazuyoさんのようにゆるっとしたトップスを合わせれば、きれいめに寄りすぎない抜け感のあるコーデに仕上がります。

休日コーデにもなじむサテンスカート

【グローバルワーク】「サテンストレッチフレアスカート」\2,994（税込・セール価格）

つややかなサテン地が上品なフレアスカート。裏地付きなので、透け感を気にせず穿けそうです。きれいめな素材感ながら、スニーカーやカジュアルなTシャツで外せば、休日コーデにもなじむアイテムです。ストレッチがきいておりウエストもゴム仕様なので、デイリーに活躍してくれそう。丈違いで2サイズが展開されており、身長に合わせて選べるのもうれしいポイントです。

ラフになりすぎないメッシュカーデ

【グローバルワーク】「透けにくいメッシュニットカーディガン」\2,994（税込・セール価格）

程よい透け感のメッシュカーディガンなら、ラフになりすぎずオンスタイルにも取り入れやすそう。ゆったりとしたシルエットながら、Vネックラインですっきりとした印象で着こなせます。洗濯機洗いでき、毛玉になりにくい加工が施されているのも魅力。きれいめパンツに合わせれば通勤に、Tシャツやデニムパンツに羽織れば休日コーデにも着回せます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：オクチ マミ

ファッションECサイトの運営を経て、ファッションライターに転身。アパレル販売・ECサイト運用で10年以上の経験を活かし、多彩な商品の魅力をオンラインで分かりやすく説明する執筆に定評がある。