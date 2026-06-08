【ワシントン＝中根圭一】米国主導の有人月探査「アルテミス計画」の一環として、２０２７年に予定されている宇宙船と月着陸船のドッキング試験「アルテミス３」に参加する宇宙飛行士に、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の飛行士３人と欧州宇宙機関（ＥＳＡ）の飛行士１人が選ばれた。

ＮＡＳＡが９日（日本時間１０日）、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで発表した。

ＮＡＳＡは２８年に「アポロ計画」以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を目指している。これに先立ち、２７年の「アルテミス３」では、飛行士を載せた宇宙船「オリオン」を地球周回軌道に打ち上げて、軌道上に待機する月着陸船にドッキングさせるテストを行う。

ＥＳＡの飛行士がアルテミス計画の宇宙船に搭乗する初の機会となる。

今年４月の有人月周回探査計画「アルテミス２」では、米国とカナダの飛行士４人が搭乗した「オリオン」が地球からの最遠距離の記録を５６年ぶりに塗り替え、帰還した。

「アルテミス３」で使う月着陸船については、米宇宙企業のスペースＸとブルーオリジンが開発を担当しているが、完成のめどはたっていない。