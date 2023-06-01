日経225先物：10日2時＝1910円安、6万3490円
10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1910円安の6万3490円と急落。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては1926.63円安。出来高は1万6445枚となっている。
TOPIX先物期近は3850.5ポイントと前日比51ポイント安、TOPIXの現物終値比は45.61ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63490 -1910 16445
日経225mini 63505 -1930 348374
TOPIX先物 3850.5 -51 17479
JPX日経400先物 34810 -490 899
グロース指数先物 733 -6 498
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3850.5ポイントと前日比51ポイント安、TOPIXの現物終値比は45.61ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63490 -1910 16445
日経225mini 63505 -1930 348374
TOPIX先物 3850.5 -51 17479
JPX日経400先物 34810 -490 899
グロース指数先物 733 -6 498
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
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