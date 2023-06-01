　10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1910円安の6万3490円と急落。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては1926.63円安。出来高は1万6445枚となっている。

　TOPIX先物期近は3850.5ポイントと前日比51ポイント安、TOPIXの現物終値比は45.61ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63490　　　　 -1910　　　 16445
日経225mini 　　　　　　 63505　　　　 -1930　　　348374
TOPIX先物 　　　　　　　3850.5　　　　　 -51　　　 17479
JPX日経400先物　　　　　 34810　　　　　-490　　　　 899
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　-6　　　　 498
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　　+0.5　　　　　10

株探ニュース