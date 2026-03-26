オシャレな人は知っている！【ユニクロ値下げ】これが狙い目！！「完売前に欲しいセール服」

デイリーに使えるスカートや、今っぽい着こなしを楽しめるパンツなど、今【ユニクロ】では夏に活躍するアイテムが、早くもお値下げ中！ 今回は、オシャレなユニ女が着こなすセールアイテムを紹介します。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

ラクなのに上品見えする優秀ナロースカート

【ユニクロ】「クレープジャージーナロースカート」\1,990（税込・セール価格）

すっきりとしたシルエットで、大人コーデに取り入れやすいナロースカート。ベタつきにくく動きやすい素材感なうえ、ウエストゴムでラクに穿けそうです。カジュアルからきれいめまで幅広く着回せるので、一枚持っていると重宝するはず。洗濯機洗いできるのも嬉しいポイントです。

軽やか素材で楽しむモノトーンコーデ

ブラックのナロースカートに白Tシャツを合わせたモノトーンコーデ。ラフなトップスと合わせても、ナローシルエットのすっきり感と上品な素材感のおかげで好バランスに。長めのバックスリットが、重た見えしがちな黒スカートに抜け感をプラスしてくれます。上品なサンダルを合わせれば、季節感のあるきれいめカジュアルに。

大人世代も挑戦しやすいハーフパンツ

【ユニクロ】「ジャージータックハーフパンツ」各\1,990（税込・セール価格）

タック入りデザインが特徴のハーフパンツ。ハリ感のあるコットンブレンド素材を使用しており、高見えを狙えます。短すぎない膝下丈でなので、ハーフパンツに挑戦したい大人にもおすすめ。コーデに新鮮さが欲しいなら、値下げのタイミングでチェックしておきたいアイテムです。

旬バランスを楽しむハーフパンツコーデ

モノトーンをベースに、ブルーシャツをアクセントにしたコーデ。膝下丈のハーフパンツが程よい抜け感を演出しながら、シャツ合わせですっきりとした印象に仕上がっています。斜め掛けしたバッグも着こなしのアクセントになっており、今っぽさときちんと感のバランスを楽しめる、大人世代も取り入れたいコーデです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@kanaripo216様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：キムラ ヒロミ

大学で執筆表現を学んだ後、アパレル企業で20年以上の勤務を経験。ライター転身後は、長年の販売経験から、ヒット作や生活者のニーズをいち早くキャッチし、トレンド記事をFTNで執筆中。