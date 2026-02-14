スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

海辺で新婦をおんぶする後ろ姿の写真とともに「ご報告です」と題して投稿。「大好き」だという大人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（ミセスグリーンアップル）」の曲「慶びの種」がＢＧＭに流れ「いつも応援してくださる皆様へ このたび今井胡桃さんと結婚致しました これからも２人で笑って支え合いながら、私らしく歩んでいきたいと思います。

まだまだ未熟な２人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです

今後ともよろしくお願いします」と日本語と英文で結婚を報告した。

妻の今井胡桃さん（２６）は１８年平昌五輪、２２年北京五輪女子スノーボードハーフパイプ代表だった。今井さんも同日、自身のインスタグラムで「いつも応援してくださる皆様へご報告です」と題して結婚を伝えた。「私事ですが、この度戸塚優斗さんと結婚致しました。大切な人と家族なれること、すごく嬉しいです。これからも支え合い、楽しく温かい家庭を築いていきたいと思います まだまだ未熟な私達ですが、これからも温かく見守って頂けると嬉しいです！」とつづった。