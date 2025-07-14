楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、６月１０日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を書いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、５位のロッテとも７ゲーム差。リーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

２０年に一度１軍監督を務め、２軍監督を経て再び１軍の指揮を執るという異色の経歴をたどってきた三木監督。１軍復帰２年目で、思うような結果は残せなかった。

＜三木 肇＞（みき・はじめ）１９７７年４月２５日、大阪市生まれ。４９歳。上宮高から９５年ドラフト１位でヤクルト入団。２００８年に日本ハムに移籍し、同年限りで現役引退。０９〜１３年に日本ハムで、１４〜１８年にヤクルトでヘッドコーチなどを歴任。１９年に楽天２軍監督を務め、２０年に１軍監督に昇格。２１年から再び２軍監督となり、昨季から再び１軍監督を務めていた。