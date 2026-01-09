◇交流戦 阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日 みずほPayPay）

【矢野燿大 視点】両チーム計8本塁打が飛び出したが、勝敗のポイントは初回の攻防だ。阪神は1死一、三塁から佐藤輝が空振り三振、大山が中飛で無得点。「たら・れば」になるが、ここで1点でも先制できていたら展開は違ったものになっていただろう。特に佐藤輝はカウント2―1から、いずれも見逃せばボールだった内角低めスライダー、内角低め真っすぐに手を出した。その後の3打席もいつもならスイングしていた好きなコースも見逃したり、相手バッテリーに翻弄（ほんろう）されていたように見えた。

佐藤輝が今、もっとも大事なのは切り替えること。狂わされた打撃を修正して次戦にはケロッとしてグラウンドに立てるかどうか。打席では少し悩んでいる表情がうかがえたが、8回の海野の右翼線の飛球をスライディングして好捕するなど集中力は切れていない。日々切り替えられているから、今の打撃成績があるのだろうし、あの打席がスランプの入り口にならないようにしないといけない。

先発の才木は3回までに3被弾して5失点。打たれた3本のカウントは栗原に0―1、野村に初球、そして栗原の2本目は1―1で、決して不利なカウントではなかっただけに防ぎようはあったはず。強いチームと対戦して感じたこの苦い経験を、さらに成長するヒントにしてほしい。（本紙評論家）