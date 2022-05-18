◇交流戦 阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日 みずほPayPay）

阪神・森下が再出発の一撃を放った。15号ソロ本塁打を含む今季6度目の3安打2打点。勝敗の行方はほぼ決していても、左翼席を埋めた虎党を沸かせた。

「手応えで言ったらそこまで。入らないかなと思いました。追い込まれてからのアプローチだったんですけどいい形で打てた」

8点劣勢で迎えた6回先頭の3打席目。2球で追い込まれながらカウント2―2まで持っていった6球目だ。先発・大津のまん中高め直球を逆方向へ運び、高々と舞い上がった打球は右翼ホームランテラスへ飛び込んだ。右方向への放物線は1年目の23年9月1日ヤクルト戦以来、3年ぶり3本目だった。

前回6日の楽天戦ではストライク判定に抗議し、自身初の退場処分を受けた。“仕切り直し”となった一戦で後ろを打つ佐藤輝と並びリーグトップの15本塁打へ伸ばし、試合中止翌日の次戦では「H」ランプを昨季から10試合連続でともしている。

この夜の一発で11球団を制覇に王手をかけた。残すは今季1試合未消化の楽天戦のみだ。「甲子園になるとライト方向はなかなか伸びない。ビジター（球場）では練習したことが出せる。そういう意味ではライト方向にいい当たりが打てて良かった」。猛虎打線の中軸を担う25歳。手に残る感触を、必ず次戦につなげる。（石崎 祥平）