プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おうちでメキシカン！手作り本格タコス」 「パプリカのマリネ」 「モクテル(ノンアルコールカクテル)」 の全3品。
タコスでパーティー風な献立。おしゃれな副菜と、ノンアルコールカクテルで乾杯！

【主食】おうちでメキシカン！手作り本格タコス
合いびき肉とトマトと玉ねぎ。スパイスは、チリパウダーとクミンパウダーを買い置きすればいつでも簡単に本場の味に。トルティーヤも手作りすると、好きな焼き具合で楽しめます！

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調理時間：45分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

合いびき肉  200g
ニンニク  (みじん切り)小さじ1
＜タコスミート調味料＞
  チリパウダー  小さじ1
  塩  小さじ1/4
  クミンパウダー  小さじ1/2
  ケチャップ  大さじ2
  ウスターソース  小さじ1
  粗びき黒コショウ  少々
オリーブ油  小さじ1
＜トマトサルサ調味料＞
  トマト  1個
  玉ネギ  (みじん切り)1/4個分
  オリーブ油  小さじ1
  塩  小さじ1/2
  レモン汁  大さじ1
レタス  3枚
トルティーヤ  (市販品:ソフト)6~8枚
ピザ用チーズ  30~40g

【下準備】

トマトはヘタをくり抜いて熱湯につけ、皮が破れたら冷水に取って皮をむき、粗めのみじん切りにする。ボウルで＜トマトサルサ調味料＞の他の材料と混ぜ合わせる。

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トルティーヤにピザ用チーズをのせてオーブントースターでトルティーヤが温まるまで焼く。

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ピザ用チーズが溶けなくても大丈夫です！
＜タコスミート調味料＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは洗って水気をきり、せん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とニンニクを中火で熱し、合いびき肉を加えて炒める。

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2. 肉の色が変わったら＜タコスミート調味料＞を加えて炒める。

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3. トルティーヤに、レタス、タコスミート、トマトサルサをはさんでいただく。

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【副菜】パプリカのマリネ
材料も少なく、シンプルな味付けですが、パプリカの旨味が味わえます。

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調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

赤パプリカ  1個
黄パプリカ  1個
＜マリネ液＞
  白ワインビネガー  大さじ2
  砂糖  小さじ1/2
  オリーブ油  小さじ1
  粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

2個のパプリカは魚焼きグリルで表面が真っ黒になるまで焼き、粗熱が取れたら皮をむき、種とヘタを取り除いて食べやすい大きさに切る。

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【作り方】

1. ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせ、パプリカを加えて混ぜ合わせる。冷蔵庫で冷やして味をなじませ、器に盛る。

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【デザート】モクテル(ノンアルコールカクテル)
まるでビールのようなノンアルコールカクテルです！

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調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

オレンジジュース  (果汁100%)400ml
パイナップル  (缶)2枚
ジンジャーエール  200ml
セルフィーユ  適量

【下準備】

パイナップルはひとくち大に切る。

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【作り方】

1. ミキサーにオレンジジュース、パイナップルを入れてかくはんし、冷蔵庫で冷やす。グラスに分け入れ、ジンジャーエールを注ぎ入れ、セルフィーユを飾る。

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