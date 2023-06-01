【今日の献立】2026年6月10日(水)「おうちでメキシカン！手作り本格タコス」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おうちでメキシカン！手作り本格タコス」 「パプリカのマリネ」 「モクテル(ノンアルコールカクテル)」 の全3品。
タコスでパーティー風な献立。おしゃれな副菜と、ノンアルコールカクテルで乾杯！
【主食】おうちでメキシカン！手作り本格タコス
合いびき肉とトマトと玉ねぎ。スパイスは、チリパウダーとクミンパウダーを買い置きすればいつでも簡単に本場の味に。トルティーヤも手作りすると、好きな焼き具合で楽しめます！
調理時間：45分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ニンニク (みじん切り)小さじ1
＜タコスミート調味料＞
チリパウダー 小さじ1
塩 小さじ1/4
クミンパウダー 小さじ1/2
ケチャップ 大さじ2
ウスターソース 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 小さじ1
＜トマトサルサ調味料＞
トマト 1個
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
オリーブ油 小さじ1
塩 小さじ1/2
レモン汁 大さじ1
レタス 3枚
トルティーヤ (市販品:ソフト)6~8枚
ピザ用チーズ 30~40g
トルティーヤにピザ用チーズをのせてオーブントースターでトルティーヤが温まるまで焼く。
ピザ用チーズが溶けなくても大丈夫です！
＜タコスミート調味料＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは洗って水気をきり、せん切りにする。
2. 肉の色が変わったら＜タコスミート調味料＞を加えて炒める。
3. トルティーヤに、レタス、タコスミート、トマトサルサをはさんでいただく。
【副菜】パプリカのマリネ
材料も少なく、シンプルな味付けですが、パプリカの旨味が味わえます。
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
黄パプリカ 1個
＜マリネ液＞
白ワインビネガー 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
オリーブ油 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
【デザート】モクテル(ノンアルコールカクテル)
まるでビールのようなノンアルコールカクテルです！
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
パイナップル (缶)2枚
ジンジャーエール 200ml
セルフィーユ 適量
タコスでパーティー風な献立。おしゃれな副菜と、ノンアルコールカクテルで乾杯！
【主食】おうちでメキシカン！手作り本格タコス
合いびき肉とトマトと玉ねぎ。スパイスは、チリパウダーとクミンパウダーを買い置きすればいつでも簡単に本場の味に。トルティーヤも手作りすると、好きな焼き具合で楽しめます！
©Eレシピ
調理時間：45分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）合いびき肉 200g
ニンニク (みじん切り)小さじ1
＜タコスミート調味料＞
チリパウダー 小さじ1
塩 小さじ1/4
クミンパウダー 小さじ1/2
ケチャップ 大さじ2
ウスターソース 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 小さじ1
＜トマトサルサ調味料＞
トマト 1個
玉ネギ (みじん切り)1/4個分
オリーブ油 小さじ1
塩 小さじ1/2
レモン汁 大さじ1
レタス 3枚
トルティーヤ (市販品:ソフト)6~8枚
ピザ用チーズ 30~40g
【下準備】トマトはヘタをくり抜いて熱湯につけ、皮が破れたら冷水に取って皮をむき、粗めのみじん切りにする。ボウルで＜トマトサルサ調味料＞の他の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
トルティーヤにピザ用チーズをのせてオーブントースターでトルティーヤが温まるまで焼く。
©Eレシピ
ピザ用チーズが溶けなくても大丈夫です！
＜タコスミート調味料＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは洗って水気をきり、せん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とニンニクを中火で熱し、合いびき肉を加えて炒める。
©Eレシピ
2. 肉の色が変わったら＜タコスミート調味料＞を加えて炒める。
©Eレシピ
3. トルティーヤに、レタス、タコスミート、トマトサルサをはさんでいただく。
©Eレシピ
【副菜】パプリカのマリネ
材料も少なく、シンプルな味付けですが、パプリカの旨味が味わえます。
©Eレシピ
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）赤パプリカ 1個
黄パプリカ 1個
＜マリネ液＞
白ワインビネガー 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
オリーブ油 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】2個のパプリカは魚焼きグリルで表面が真っ黒になるまで焼き、粗熱が取れたら皮をむき、種とヘタを取り除いて食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせ、パプリカを加えて混ぜ合わせる。冷蔵庫で冷やして味をなじませ、器に盛る。
©Eレシピ
【デザート】モクテル(ノンアルコールカクテル)
まるでビールのようなノンアルコールカクテルです！
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）オレンジジュース (果汁100%)400ml
パイナップル (缶)2枚
ジンジャーエール 200ml
セルフィーユ 適量
【下準備】パイナップルはひとくち大に切る。
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【作り方】1. ミキサーにオレンジジュース、パイナップルを入れてかくはんし、冷蔵庫で冷やす。グラスに分け入れ、ジンジャーエールを注ぎ入れ、セルフィーユを飾る。
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