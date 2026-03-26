人気お値下げ服、発見ッ！【AMERICAN HOLIC】ランキング入り♡「完売前に欲しいセール品」

これからの季節に活躍してくれるアイテムがお得に手に入るなら、その機会を逃してはもったいない！ 今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、お値下げ中の人気トップスをピックアップしました。ぜひ売り切れる前にチェックして。

デイリー使いしやすいロゴTシャツ

【AMERICAN HOLIC】「PORTLAND裾ラウンドTシャツ」\1,690（税込・セール価格）

アーチ状に入ったロゴがポイントのTシャツ。ゆったりとしたシルエットで、リラックス感のあるカジュアルスタイルを楽しめます。裾はラウンドカットになっており、アウトスタイルでもサマ見えを狙えるのが魅力。後ろ側がやや長めのデザインで、ヒップまわりをさりげなくカバーしてくれそうです。シンプルで着回しやすく、デイリーに活躍してくれるはず。

裾をインして好バランスに

ロゴTシャツとワイドパンツを合わせたシンプルな着こなし。トップスの裾をインしているので、ゆったりとしたパンツともバランス良くまとまっています。長めの袖をロールアップして、シルエットに変化を付けているのもポイント。シンプルな着こなしも、こなれた雰囲気に仕上がりそうです。

夏にうれしい機能付きトップス

【AMERICAN HOLIC】「ジョーゼットプルオーバー」\1,690（税込・セール価格）

落ち感のあるジョーゼット素材が使われており、上品に着られそうなTシャツ。接触冷感機能付きなので、暑い日にも活躍してくれる予感。長めの着丈と丸みのある裾は、インしてもアウトスタイルでもコーデが決まるのが魅力です。シンプルで合わせやすく、ワードローブに加えておくと重宝しそう。カラーバリエーションも豊富なので、この価格なら色違いでそろえるのも良いかも。

上品な配色で大人っぽく

ネイビーのTシャツにキャメルカラーのスカートを合わせた、大人っぽい着こなし。サイドスリットや丸みのある裾のデザインが、シンプルなコーデに抜け感をプラスしています。長めの着丈でも重たく見えにくく、Iラインスカートとも好相性です。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。