心身の不調とケア方法を香りで分析　“責任世代”女性の課題解決へ

女性が心身の不調の原因とそのケア方法を学ぶイベントが始まりました。

東京・丸の内のカフェでさまざまな香りを嗅ぐ女性たち。

香りを嗅ぐことで実は、「いまの自分」の心身の状態が分かるといいます。

9日から期間限定で開催されている体と心のケアを知るイベント「f44 Balance Lab.」。

カフェには不調の原因に関する展示がされているほか、嗅覚の反応による分析体験では、8種類の香りを「好きな香り」から「嫌いな香り」まで順番に並べると、いま何が不足しているのか心身の状態を知ることができます。

分析結果の形が正方形に近いほど“心身ともに健やか”だといいます。

「結構華やかというか癒やされる香り。好きな匂いはすぐわかる」と話す体験者が分析されたタイプは、体の巡りや生活リズムが乱れやすい状態を指す「巡り・リズム不足タイプ」です。

体験者（40代）：

「巡り・リズム不足」。右下がかけているっていうので。血の巡りとか悪いと思うので、納得って感じです。（ストレスが一番たまるのは）仕事している時のお昼とかじゃないですかね。言えないことで、自分を追い詰めているところとかもある。

アドバイスの欄にはアクティビティに「日光浴」と「ジョギング」、食事には「根菜類」と「ナッツ類」、さらに女性におすすめの香りまで自宅でできるセルフケアの方法が記載されています。

2020年時点で更年期年齢といわれる40代から50代の女性の就労人口は過去最多。

更年期症状による経済損失は年間1.9兆円にも上るといわれています。

イベントを主催したキューサイは、これまで青汁など高齢者向けの商品を多く開発してきましたが、4月にはフェムケアに参入。

企業ミッションとして働く女性の課題解決を目指し“ウェルエイジングの浸透と普及”を掲げています。

キューサイ ウェルエイジングマーケティング部・大瀬樹理さん：

働く女性は非常に増えてきている中で、責任のあるポジションに就いたりする責任世代の女性たちが活躍している中で苦しい・モヤモヤして自分自身の健康課題に向き合えない方が非常に多い。こういった課題をどのように払拭していくかが私たちができることだと思う。