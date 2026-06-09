キリンビールは、熟成０年のウイスキーを購入すると節目の時期に少量の原酒が届き、２０年後にフルボトルが届く新サービスを始める。

「未来消費」を狙ったもので、今年は１万５０００人分以上の販売を目指し、２８年までに５万人規模に拡大する計画だ。

「人生を共に生きるウイスキー」と銘打ち、今月下旬から開始する。熟成０年のウイスキーを購入すると、３、７、１０、１３、１６年後に原酒がミニボトル（５０ミリ・リットル）２本で届き、２０年後にフルボトル（７００ミリ・リットル）が届く。販売額は税込み１１万円で、申し込みは専用サイトなどから。原酒量に限りがあるため抽選になるという。

キリンは昨年６月に同内容のクラウドファンディングを行い、目標金額１億円をわずか４分で達成。好調だったことを受けて事業化を決めた。製造から販売、物流まで一括してキリングループが担い、２０年後までのサービスを担保するという。

事業創造室の小島亨介氏は「結婚や出産、会社の設立など人生の節目に購入していただき、忘れられない乾杯をしてほしい」と話す。