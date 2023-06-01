NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　50839.75（+53.74　+0.11%）
ナスダック　　　25735.57（-194.09　-0.75%）
CME日経平均先物　65260（大証終比：-140　-0.22%）

欧州株式9日GMT15:08
英FT100　 10280.12（-93.08　-0.90%）
独DAX　 24579.82（-36.40　-0.15%）
仏CAC40　 8232.84（+33.55　+0.41%）

米国債利回り
2年債　 　4.139（-0.023）
10年債　 　4.546（-0.016）
30年債　 　5.027（-0.008）
期待インフレ率　 　2.353（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.054（-0.006）
英　国　　4.913（-0.030）
カナダ　　3.499（-0.032）
豪　州　　4.920（+0.011）
日　本　　2.674（-0.043）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.71（-3.59　-3.93%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4323.00（-40.40　-0.93%）

ビットコイン（ドル）
61531.21（-1938.59　-3.05%）
（円建・参考値）
986万0376円（-310659　-3.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ