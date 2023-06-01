ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 50839.75（+53.74 +0.11%）
ナスダック 25735.57（-194.09 -0.75%）
CME日経平均先物 65260（大証終比：-140 -0.22%）
欧州株式9日GMT15:08
英FT100 10280.12（-93.08 -0.90%）
独DAX 24579.82（-36.40 -0.15%）
仏CAC40 8232.84（+33.55 +0.41%）
米国債利回り
2年債 4.139（-0.023）
10年債 4.546（-0.016）
30年債 5.027（-0.008）
期待インフレ率 2.353（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.054（-0.006）
英 国 4.913（-0.030）
カナダ 3.499（-0.032）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.71（-3.59 -3.93%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4323.00（-40.40 -0.93%）
ビットコイン（ドル）
61531.21（-1938.59 -3.05%）
（円建・参考値）
986万0376円（-310659 -3.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50839.75（+53.74 +0.11%）
ナスダック 25735.57（-194.09 -0.75%）
CME日経平均先物 65260（大証終比：-140 -0.22%）
欧州株式9日GMT15:08
英FT100 10280.12（-93.08 -0.90%）
独DAX 24579.82（-36.40 -0.15%）
仏CAC40 8232.84（+33.55 +0.41%）
米国債利回り
2年債 4.139（-0.023）
10年債 4.546（-0.016）
30年債 5.027（-0.008）
期待インフレ率 2.353（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.054（-0.006）
英 国 4.913（-0.030）
カナダ 3.499（-0.032）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.71（-3.59 -3.93%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4323.00（-40.40 -0.93%）
ビットコイン（ドル）
61531.21（-1938.59 -3.05%）
（円建・参考値）
986万0376円（-310659 -3.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ