「気軽にバッグに入れられる！」【40代・夏コーデ】冷房 & 寒暖差対策におすすめ「羽織りアイテム」

暑さ対策が欠かせない一方で、冷房による冷えなど寒暖差にも備えたい夏のお出かけ。頼りになるのが、バッグに入れて持ち運べる「軽やかな羽織りアイテム」です。今回は、シワになりにくい素材で持ち歩きやすく、見た目にも涼しげな【Elura（エルーラ）】の羽織りものをご紹介。きちんと感のあるものからカジュアルに着られるものまで、大人の夏コーデに寄り添う羽織りアイテムをピックアップしました。

夏の通勤に使える軽やかジャケット

【Elura】「サラサラリラクシージャケット」\11,000（税込）

さらりと羽織れる軽やかな生地感でありながら、すっきりとしたシルエットやゴールドカラーのボタンなど、きちんと感あるデザインのジャケット。「暑いけれどジャケットが必要」という日にも重宝しそうです。シワになりにくい素材なのも魅力。UVカット機能もついているので、紫外線が気になる今の時期にぴったりです。ロゴTシャツや柄パンツなど、カジュアルなアイテムを合わせた休日コーデもお手のもの。

コーデに抜け感を生むサマーブルゾン

【Elura】「サラサラサマーブルゾン」\8,800（税込）

程よい透け感が爽やかで、シンプルな装いに夏らしいアクセントを添えるブルゾン。。デコルテをきれいに見せるVネックデザインで、顔まわりはすっきりとした印象に。立体感のあるシルエットが、旬の着こなしへと導いてくれます。軽くてシワになりにくく、持ち運びしやすいのも嬉しいポイント。冷房対策や日差し対策など、デイリーに頼れる一枚です。同じく立体感のあるバルーンパンツを合わせれば、大人かわいいカジュアルスタイルが完成。

きれいめカジュアルなフードシャツ

【Elura】「アイロンいらずフードシャツ」\7,700（税込）

透け感が涼やかなフードシャツは、夏の装いをぐっと軽やかに仕上げてくれる一枚。ゆったりとしたシルエットはこなれ感をつくるだけでなく、さりげなく体型カバーを叶えてくれます。フード付きで一見カジュアルながら、ゴールドカラーの金具が上品な表情をプラス。「アイロン不要でお手入れ簡単」（公式サイトより）なので、忙しい毎日に気軽に取り入れられそう。コーデ全体をやわらかなニュアンスカラーでまとめれば、シアー素材の爽やかさが際立ちます。

さっと羽織れるシンプルカーディガン

【Elura】「サマープロテクトガウンカーディガン」\7,700（税込）

さらりと羽織れる軽やかな着心地と、頼れる機能性を兼ね備えたカーディガン。UVカットや接触冷感機能など、夏に嬉しい魅力が詰まった一枚です。羽織るだけでこなれ感が出る、ゆったりとしたシルエットも魅力。シワが気になりにくいので、冷房対策や日焼け対策用としてバッグに忍ばせておくのもおすすめです。さらりと肩掛けした着こなしもおしゃれ。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ササキ シオリ

女性向けメディアの編集を経て、フリーライターに転身。FTNはじめ複数メディアでファッション記事を執筆。きれいめアイテムをベースに、働く日も休日も楽しめる着こなし情報を得意とする。